Bloomberg gibt Bewerbung um Präsidentschaftskandidatur auf

Das Rennen um die US-Präsidenschaftkandidatur ist um einen Bewerber ärmer: Michael Bloomberg hat sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen.

Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA auf. Das teilte Bloomberg am Mittwoch mit. (dpa)

