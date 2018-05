19.05.2018

Blutbad an Schule in den USA

Bei einer Schießerei in einer High School im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag zehn Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben eröffnete ein 17 Jahre alter Schüler der Santa Fe High School das Feuer auf Klassenkameraden. Auf dem Schulgelände und außerhalb wurden mögliche Sprengsätze entdeckt. US-Präsident Donald Trump bekundete seinen „Kummer“ über die „erschreckende“ Tat. Bei den Toten soll es sich um neun Schüler und eine Lehrkraft handeln. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und noch am Freitag wegen Mordes angeklagt. Auch eine zweite Person sei festgenommen worden und werde befragt, hieß es. Mehr zu der Tat lesen Sie auf Panorama.(afp)

