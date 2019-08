Boris Johnson läuft politisch Amok

Boris Johnsons Vorschlag einer Zwangspause für das britische Parlament ist ein billiger Trick. Seine Tory-Parteifreunde dürfen sich nicht mitschuldig machen.

In einer Demokratie sollte das Parlament das letzte Wort haben, wenn es um politische Weichenstellungen geht. Die Option, die Volksvertreter handstreichartig kaltzustellen, war Putschisten oder Diktatoren vorbehalten. So dachte man. Doch in Großbritannien zu Zeiten des Brexit-Dramas scheinen diese Grenzen zu verschwimmen.

Boris Johnson lässt seine Maske endgültig fallen

Premierminister Boris Johnson will die Abgeordneten durch einen billigen Trick daran hindern, seine Pläne für einen Austritt aus der EU zu durchkreuzen. Eine willkürlich verlängerte Zwangspause soll den Parlamentariern die Möglichkeit nehmen, einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Damit lässt der einstige Londoner Bürgermeister endgültig die Maske fallen. So zynisch er seine Landsleute über die Folgen des Brexits belogen hat, so skrupellos hebelt er jetzt die Demokratie aus. Dabei kommt ihm zu Gute, dass die Briten über keine geschriebene Verfassung verfügen – was die Aussichten für eine Klage schmälert.

Die Queen konnte oder wollte nicht eingreifen. Wer also kann Johnson stoppen? Am ehesten Johnsons Tory-Parteifreunde. Fallen sie ihm nicht in den Arm, machen sie sich mitschuldig an einem politischen Amoklauf.

