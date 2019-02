12:21 Uhr

Brexit-Abstimmung: Live-Stream und Uhrzeit am 27. Februar 2019 Politik

Die Brexit-Abstimmung heute am 27.02.19 lässt sich im Live-Stream verfolgen. Um wie viel Uhr stimmt das Parlament über weitere Schritte ab?

Der Brexit ist für den 29. März geplant - damit hat Großbritannien nur noch rund einen Monat Zeit, um einen geordneten Austritt aus der EU auf den Weg zu bringen. Das Parlament möchte heute am Mittwoch, 27.02.19, über weitere Schritte abstimmen.

Worum geht es bei der heutigen Abstimmung? Um wie viel Uhr startet sie? Und wo lässt sie sich im Live-Stream verfolgen? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Worum geht es bei der Brexit-Abstimmung heute, 27.02.19?

Das Parlament möchte heute den Kurs dafür festlegen, wie es bis zum Austrittstermin am 29. März weitergeht. Premierministerin Theresa May hat nach Druck aus ihrer Fraktion schon zugesagt, zu einem späteren Zeitpunkt das Parlament darüber abstimmen zu lassen, ob Großbritannien ohne Abkommen austreten oder den Brexit verschieben soll - aber erst, wenn bis zum 12. März keine Einigung mit der EU gefunden werden kann.

Mehrere Abgeordnete kündigten an, May bei der Abstimmung heute auf ihre Versprechen festnageln zu wollen. Eine andere Gruppe will darüber abstimmen lassen, ob es ein zweites Referendum geben soll. Es wird mit Spannung erwartet, wer diese Forderung unterstützt. Oppositionsführer Jeremy Corbyn könnte dazugehörden. Er hatte am Monat angekündigt, sich hinter ein neues Referendum zu stellen, wenn die Regierung nicht auf die Forderungen seiner Labour-Partei eingehen sollte.

Brexit: Uhrzeit der Abstimmung

Die Debatte über den Brexit beginnt am 27.02.19 bereits am Nachmittag um 14 Uhr. Mit einer Abstimmung wird aber erst ab 20 Uhr gerechnet. Ergebnisse könnten dann um 21 Uhr feststehen.

Brexit-Abstimmung heute im Live-Stream sehen

Alle Sitzungen im britischen Unterhaus und Oberhaus lassen sich im Live-Stream verfolgen - auch aus Deutschland. Sie können den Stream dann hier über diese Seite des britischen Parlaments aufrufen. (sge)

