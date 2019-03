18:48 Uhr

Brexit-Abstimmung im Unterhaus heute live im Stream und im Ticker

Trotz Last-Minute-Zugeständnissen aus Brüssel votieren die Abgeordneten in London erneut mit überwältigender Mehrheit gegen das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May.

Wo lässt sich die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus im Live-Ticker verfolgen? Wann gibt es das Ergebnis der Abstimmung heute am 13.3.19? Hier die Infos.

Der nächste Brexit-Showdown in Großbritannien läuft: Die britische Premierministerin Theresa May war am Dienstagabend auch mit ihrem nachgebesserten Brexit-Abkommen im britischen Parlament gescheitert. Es ist nach der ersten Abstimmung im Januar schon die zweite Niederlage für den Deal, den May im vergangenen Jahr mit der Europäischen Union vereinbart hatte.

Brexit live: Wann findet die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus statt?

Mays Deal war mit einer Mehrheit von 391 zu 242 Stimmen abgelehnt worden. Die "Woche der Wahheit" bzw. Woche der Entscheidungen in Großbritannien geht also weiter: Am heutigen Mittwoch (13.03.2019) folgt bereits die nächste Abstimmung: über einen Brexit ohne Abkommen. Die Abstimmung soll ab etwa 20 Uhr stattfinden. Wir berichten im Liveticker.

Übersicht: Was folgt bei welcher Entscheidung des britischen Parlaments zum Thema Brexit? Bild: dpa Infografik

Sollte der No-Deal-Brexit wie erwartet abgelehnt werden, entscheiden die Parlamentarier am Donnerstag, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll. May hob für die Abstimmung heute den Fraktionszwang im Regierungslager auf. Sie selbst glaube, der beste Weg aus der EU auszutreten, sei auf geordnete Weise, sagte die Regierungschefin. Die Beschlussvorlage der Regierung sieht jedoch vor, dass ein No-Deal-Brexit in jedem Fall auf dem Tisch bleibt, sollte kein Abkommen bis zum Austrittsdatum zustande kommen.

Sollte Großbritannien die Europäische Union am 29. März ohne Deal verlassen, also ein sogenannter "harter Brexit" erfolgen, drohen schwerwiegende Folgen vor allem für die Wirtschaft. Die Abstimmung sorgt daher natürlich auch in Deutschland und der gesamten EU für großes Interesse. Hier erfahren Sie wann und wo Sie die Debatte im britischen Unterhaus verfolgen können und zu welcher Uhrzeit mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Wo kann ich die Abstimmung über das Brexit-Abkommen live und aktuell verfolgen?

Unter der Website parliamentlive.tv (zur Website) werden Live-Streams zu allen Sitzungen im Oberhaus (House of Lords) und Unterhaus (House of Commons) des Parlaments angeboten. Einen Stream der Live-Übertragung zur Brexit-Abstimmung aus dem Unterhaus finden Sie aber auch hier (ggf. Play-Button drücken):

Daneben berichten natürlich auch die BBC und andere große britische TV-Sender und Nachrichten-Seiten in Live-Streams und Newsblogs über die Abstimmung.

Knackpunkt beim Brexit: Was ist der Backstop?

Das Parlament ist weiter total zerstritten, wie es beim Brexit weitergehen soll. Die Nachbesserungen, die May am Montagabend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg vorgestellt hatte, haben ihre Wirkung verfehlt und wurden am Dienstag vom Parlament krachend abgelehnt.

Die britische Premierministerin trotzt Brüssel in letzter Sekunde noch Zugeständnisse beim Brexit-Vertrag ab. Ob das reicht, um die Abstimmung an diesem Dienstag zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Video: dpa

Streitpunkt ist seit Wochen der so genannte Backstop. Dieser sieht vor, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis die Frage anderweitig gelöst ist. Innerhalb einer Zollunion sind keine Warenkontrollen an den Grenzen notwendig. Grenzkontrollen wollen alle Seiten vermeiden, weil ansonsten ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion befürchtet wird.

Zollunion bedeutet aber auch, dass Großbritannien keine Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie China und den USA schließen kann - eines der wichtigsten Argumente für den EU-Austritt. Brexit-Hardliner hatten daher eine zeitliche Befristung oder ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop gefordert. Brüssel lehnte das aber kategorisch ab.

Warum stimmt das Unterhaus über den Brexit-Deal ab?

Im Streit über den britischen EU-Austritt haben sich die Abgeordneten des britischen Unterhauses 2017 eine Art Veto-Recht für das Brexit-Abkommen mit Brüssel gesichert. Dieses kann die britische Regierung nur nach Zustimmung des Parlaments unterzeichnen. Und die Abgeordneten können Bedingungen vorgeben. Die Abstimmung wird daher als "meaningful vote" bezeichnet, als "bedeutungsvolles Votum". Anschließend ist noch ein Gesetzgebungsverfahren notwendig, um den Vertrag rechtskräftig zu machen. May bräuchte für ihr Brexit-Abkommen mindestens 320 von 639 Stimmen.

