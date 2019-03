vor 7 Min.

Brexit-Abstimmung im Unterhaus live im Stream und Ticker verfolgen

Ein Anti-Brexit-Demonstrant vor den Houses of Parliament in London. Am 12. März stimmen die Abgeordneten erneut über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab.

Wann ist heute die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus? Wann gibt es ein Ergebnis? Und wo kann man die Debatte im Parlament live verfolgen? Der Brexit aktuell.

Der nächste Brexit-Showdown in Großbritannien: Nach Zugeständnissen der EU stimmt das britische Unterhaus am Dienstagabend erneut über das von Premierministerin Theresa May verhandelte Brexit-Abkommen ab. Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war sie mit ihrem Deal krachend gescheitert.

Die Abstimmung heute (12.03.2019) soll gegen 20 Uhr stattfinden. Wir berichten im Liveticker.

Am Montag hatten May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Straßburg einen Durchbruch bei der umstrittenen irischen Grenzfrage verkündet. Unklar ist, ob der Formelkompromiss ausreicht, May im Unterhaus eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu sichern.

Brexit live: Wann findet die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus statt?

Es ist womöglich der Auftakt in eine Brexit-Woche im Parlament: Denn sollten die britischen Parlamentarier den Vertrag ablehnen, folgt am Mittwoch gleich die nächste Brexit-Abstimmung. Dann will May über ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Deal abstimmen lassen. Wird auch das abgelehnt, geht es am Donnerstag sogar in eine dritte Abstimmung, in der die Abgeordneten im Unterhaus entscheiden sollen, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll oder nicht.

Sollte Großbritannien die Europäische Union am 29. März ohne Deal verlassen, also ein sogenannter "harter Brexit" erfolgen, drohen schwerwiegende Folgen vor allem für die Wirtschaft. Die Abstimmung sorgt daher natürlich auch in Deutschland und der gesamten EU für großes Interesse. Hier erfahren Sie wann und wo Sie die Debatte im britischen Unterhaus verfolgen können und zu welcher Uhrzeit mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Wo kann ich die Abstimmung über das Brexit-Abkommen live und aktuell verfolgen?

Unter der Website parliamentlive.tv (zur Website) werden Live-Streams zu allen Sitzungen im Oberhaus (House of Lords) und Unterhaus (House of Commons) des Parlaments angeboten. Einen Stream der Live-Übertragung zur Brexit-Abstimmung aus dem Unterhaus finden Sie aber auch hier (ggf. Play-Button drücken):

Daneben berichten natürlich auch die BBC und andere große britische TV-Sender und Nachrichten-Seiten in Live-Streams und Newsblogs über die Abstimmung.

Wie stehen die Chancen für den Brexit-Deal von Theresa May?

Das Parlament ist weiter total zerstritten, wie es beim Brexit weitergehen soll. Un die Nachbesserungen, die May am Montagabend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg vorgestellt hatte, drohten ihre Wirkung zu verfehlen. Die Regierungschefin steuert auf eine Niederlage am Dienstagabend im Parlament zu.

Seine Bedenken seien trotz der Nachbesserungen nicht ausgeräumt, teilte der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox am Dienstag mit. Für May waren das schlechte Nachrichten. Großbritannien hat laut Cox weiterhin keine rechtlichen Mittel, um die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu kündigen. Das Risiko, auf Dauer in einer Zollunion mit der EU gefangen zu bleiben, sei aber durch die Nachbesserungen reduziert.

Theresa May muss 320 der 639 Stimmen im Unterhaus erhalten, damit ihr Brexit-Deal mit der EU angenommen wird. Bild: Mark Duffy, dpa (Archiv)

Der Brexit-Hardliner und Abgeordnete der regierenden Konservativen, Mark Francois, ist "gar nicht überzeugt" von dem Deal. Auch die größte Oppositionspartei zeigte sich unbeeindruckt. Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete die Verhandlungen als "gescheitert". In der Vereinbarung sei nichts, was den Änderungen nahe komme, die May dem Parlament versprochen habe. Der Brexit-Experte der Labour-Partei, Keir Starmer, hält die Änderung ebenfalls für bedeutungslos.

Knackpunkt beim Brexit: Was ist der Backstop

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis die Frage anderweitig gelöst ist. Innerhalb einer Zollunion sind keine Warenkontrollen an den Grenzen notwendig. Grenzkontrollen wollen alle Seiten vermeiden, weil ansonsten ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion befürchtet wird.

Zollunion bedeutet aber auch, dass Großbritannien keine Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie China und den USA schließen kann - eines der wichtigsten Argumente für den EU-Austritt. Brexit-Hardliner hatten daher eine zeitliche Befristung oder ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop gefordert. Brüssel lehnte das aber kategorisch ab.

Warum stimmt das Unterhaus über den Brexit-Deal ab?

Im Streit über den britischen EU-Austritt haben sich die Abgeordneten des britischen Unterhauses 2017 eine Art Veto-Recht für das Brexit-Abkommen mit Brüssel gesichert. Dieses kann die britische Regierung nur nach Zustimmung des Parlaments unterzeichnen. Und die Abgeordneten können Bedingungen vorgeben. Die Abstimmung wird daher als "meaningful vote" bezeichnet, als "bedeutungsvolles Votum". Anschließend ist noch ein Gesetzgebungsverfahren notwendig, um den Vertrag rechtskräftig zu machen. May bräuchte für ihr Brexit-Abkommen mindestens 320 von 639 Stimmen.

Themen Folgen