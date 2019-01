Brexit-Abstimmung jetzt im Live-Stream sehen

19:59 Uhr

Ein Anti-Brexit-Demonstrant protestiert vor den Houses of Parliament in London. Am 15. Januar stimmen die Abgeordneten über den Brexit-Vertrag von Premierministerin Theresa May ab.

Wann ist heute (15.01.2019) die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus? Wann gibt es ein Ergebnis? Und wo kann man die Debatte im Parlament live verfolgen? Alle Infos.

Brexit-Showdown in Großbritannien: Der 15.01.2019 dürfte in die europäischen Geschichtsbücher eingehen. Heute entscheidet das Unterhaus des britischen Parlaments nach fünftägiger Debatte über das Abkommen, das Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Die Premierministerin hatte die Abstimmung bereits einmal verschoben, eine Mehrheit für ihre Pläne gilt aber weiterhin als unwahrscheinlich. Sollte Großbritannien die Europäische Union am 29. März ohne Deal verlassen, also ein sogenannter "harter Brexit" erfolgen, drohen schwerwiegende Folgen vor allem für die Wirtschaft.

Die Abstimmung sorgt daher natürlich auch in Deutschland und der gesamten EU für großes Interesse. Hier erfahren Sie wann und wo Sie die Debatte im britischen Unterhaus verfolgen können und zu welcher Uhrzeit mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Wann findet die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus statt?

Die letzte Etappe der fünftägigen Brexit-Debatte im Unterhaus hat am Dienstagmittag begonnen. Gegen 20 Uhr (MEZ) soll es dann ernst werden. Da zunächst aber noch vier Änderungsanträge auf der Agenda stehen - die Abgeordneten haben noch die Möglichkeit, die Beschlussvorlage der Regierung vor dem Votum abzuändern - wird die eigentliche Abstimmung über das Brexit-Abkommen etwas später beginnen. Letztendlich wurde aber nur um einen Änderungsantrag abgestimmt, der abgelehnt wurde.

Zu welcher Uhrzeit ist mit einem Ergebnis zum EU-Austritt zu rechnen?

Das Ergebnis kam um kurz vor 21 Uhr, der Deal wurde abgelehnt. Mehr dazu erfahren Sie hier: Britisches Parlament lehnt Brexit-Abkommen ab

Wo kann ich die Abstimmung über das Brexit-Abkommen live verfolgen?

Unter der Website parliamentlive.tv (zur Website) werden Live-Streams zu allen Sitzungen im Oberhaus (House of Lords) und Unterhaus (House of Commons) des Parlaments angeboten. Einen Stream der Live-Übertragung zur Brexit-Abstimmung aus dem Unterhaus finden Sie aber auch hier (ggf. Play-Button drücken):

Daneben berichten natürlich auch die BBC und andere große britische TV-Sender und Nachrichten-Seiten in Live-Streams und Newsblogs über die Abstimmung.

Wie stehen die Chancen für den Brexit-Deal von Theresa May?

Im Streit über den britischen EU-Austritt haben sich die Abgeordneten des britischen Unterhauses 2017 eine Art Veto-Recht für das Brexit-Abkommen mit Brüssel gesichert. Dieses kann die britische Regierung nur nach Zustimmung des Parlaments unterzeichnen. Und die Abgeordneten können Bedingungen vorgeben. Die Abstimmung wird daher als "meaningful vote" bezeichnet, als "bedeutungsvolles Votum". Anschließend ist noch ein Gesetzgebungsverfahren notwendig, um den Vertrag rechtskräftig zu machen.

Theresa May muss 320 der 639 Stimmen im Unterhaus erhalten, damit ihr Brexit-Deal mit der EU angenommen wird. Bild: Mark Duffy, dpa (Archiv)

May bräuchte für ihr Brexit-Abkommen mindestens 320 von 639 Stimmen. Von den 317 Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei haben aber etwa 100 ein Nein angekündigt. Hinzu kommt nicht nur der Widerstand der Opposition, sondern auch der nordirischen DUP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist. Sollte May sich mit Hilfe von Oppositionsstimmen doch irgendwie gegen den Willen der DUP durchsetzen, könnten sich die Nordiren einem Misstrauensvotum anschließen und May zu Fall bringen. Innerhalb von 14 Tagen müsste dann eine neue Regierung gebildet werden, sonst gäbe es eine Neuwahl. (drs)

