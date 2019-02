vor 6 Min.

Brexit-Gespräche sollen notfalls bis 21. März weitergehen Politik

Verlängerung folgt auf Verlängerung: Premierministerin May will jetzt sogar bis acht Tage vor dem EU-Austritt mit Brüssel weiterverhandeln. Doch ob das im britischen Parlament jemanden beeindruckt?

Die Brexit-Gespräche Großbritanniens mit der EU könnten sich bis eine Woche vor dem angekündigten Austritt am 29. März hinziehen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Premierministerin Theresa May hätten sich bei einem Treffen in Ägypten darauf verständigt, dass die Arbeit "rechtzeitig bis zum EU-Gipfel am 21. März" beendet werden solle, sagte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel.

May und Juncker hatten sich am Rande des EU-Gipfels mit der Arabischen Liga in Scharm el Scheich getroffen. Dieses Treffen sei wieder konstruktiv gewesen, sagte die Kommissionssprecherin. Man habe Bilanz der Arbeit der Verhandlungsteams in den vergangenen Tagen gezogen. "Es werden gute Fortschritte gemacht", sagte die Sprecherin.

Sie bezog dies auf drei Themen, auf die sich May und Juncker vorige Woche verständigt hatten: Mögliche Änderungen an der Politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien, "das Verfahren für alternative Regelungen für die Zukunft" und "mögliche zusätzliche Garantien beim Backstop".

Der Backstop ist eine von der EU geforderte Klausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, die Brexit-Befürworter in London ablehnen. May versucht über Nachbesserungen doch noch Unterstützung des Parlaments für die Ratifizierung des Austrittsvertrags zu bekommen. Am Dienstag will sie dem Unterhaus den Stand der Dinge erläutern. Am Mittwoch dürften die Abgeordneten dann über weitere Verfahrensschritte abstimmen.

Doch noch ist nicht in Sicht, wie May das mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen durchs Parlament in London bringen will. Eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten stimmte Mitte Januar gegen den Deal.

Bislang lehnt May es kategorisch ab, bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen. Doch bei einer Abstimmungsrunde zu den weiteren Schritten droht ihr am Mittwoch eine Revolte in ihrer Partei. Drei Minister forderten kürzlich öffentlich die Verschiebung des Austrittsdatums, sollte es in dieser Woche keinen Durchbruch geben. Die Abgeordneten könnten May nun am Mittwoch die Kontrolle über den Brexit-Prozess entreißen. (dpa)

