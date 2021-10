Brexit

Mangelwirtschaft, Panikkäufe, Wut: Großbritannien steht still

Plus Großbritannien steckt in einer Krise: Waren und Benzin kommen nicht mehr an. Was das genau mit den Lkw-Fahrern zu tun hat und warum triste Weihnachten drohen.

Von Susanne Ebner

Es ist kurz vor Mitternacht, als sich Tom Reddy auf den Weg zur Arbeit macht. 45 Minuten muss der Lastwagenfahrer mit seinem Auto von seinem Heimatort Stratfort-Upon-Avon nahe Birmingham bis zur Molkerei in Aylesbury zurücklegen. Dort steht er, sein Lastwagen. Ein weißer 44-Tonner, beladen mit 8500 Flaschen Frischmilch. Gegen 4.20 Uhr erreicht Reddy in dieser Nacht den ersten Supermarkt. Sein Arbeitstag wird erst zwölf Stunden später enden, gegen 16 Uhr. Zurzeit gehört der 36-Jährige zu den gefragtesten Arbeitern im Vereinigten Königreich. Denn auf der Insel herrscht ein massiver Mangel an Lastwagenfahrern.

