vor 49 Min.

Bürgermeister von Kamp-Lintfort erhält Personenschutz

Wie sicher sind Kommunalpolitiker? Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt (SPD), erhält nun seit einigen Tagen Personenschutz. Er hatte zuletzt einen Waffenschein beantragt, weil er sich bedroht fühlt.

Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort am Niederrhein, Christoph Landscheidt ( SPD), erhält seit einigen Tagen Personenschutz. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU) an diesem Donnerstag dem Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf mit.

Eine Prüfung des Staatsschutzes habe ergeben, dass Landscheidt gefährdet sei. Der Bürgermeister hatte einen Waffenschein beantragt und damit eine Debatte über die Sicherheit von Kommunalpolitikern ausgelöst.

Landscheidt hatte berichtet, dass er seit dem Europa-Wahlkampf aus der rechten Szene bedroht werde. Den Waffenschein habe er beantragt, um Angriffen gegen sich und seine Familie nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Nachdem sein Antrag abgelehnt worden war, klagte er.

Der Bürgermeister, der selbst Richter war, beklagte, dass die "vorhandenen gesetzlichen und rechtlichen Möglichkeiten gegen Verfassungsfeinde und Straftäter" nicht ausgeschöpft würden. (dpa)

