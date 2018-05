„Bumm. Bumm. Komm her“

vor 55 Min.

Wie Donald Trump die Franzosen gegen sich aufbringt

US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen zur Pariser Anschlagserie vom November 2015 in Frankreich große Empörung ausgelöst. Paris missbillige die Äußerungen Trumps entschieden und fordere „Respekt für die Erinnerung an die Opfer“, erklärte eine Sprecherin des französischen Außenministeriums. Trump hatte bei einer Rede vor der Waffenlobby NRA die Attentäter spielerisch nachgeahmt.

Auch Opferverbände und ehemalige führende Politiker reagierten empört auf den Auftritt des US-Präsidenten. Bei Attacken auf den Musikklub Bataclan, das Fußballstadion Stade de France und eine Reihe von Bars und Restaurants waren am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet worden.

Trump hatte am Freitag bei seiner Rede in Dallas behauptet, die Zahl der Opfer von Paris wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte. „Niemand in Paris trägt eine Waffe, und man erinnert sich an die 130 Toten“, sagte Trump. Die Täter hätten sich „Zeit gelassen und einen nach dem anderen getötet“. Der Präsident unterstrich seine Worte, indem er seine Hand zu einer Pistole formte, die auf ein Opfer zielt. Dabei ahmte er die islamistischen Täter nach: „Bumm, komm her, bumm, komm her, bumm, komm her.“

„Frankreich äußert seine tiefe Missbilligung der Äußerungen von Präsident Trump zu den Angriffen vom 13. November 2015 in Paris“, erklärte die Außenamtssprecherin. Frankreich sei „stolz“ darauf, ein „sicheres Land zu sein, wo Waffenkauf und -besitz streng kontrolliert“ würden. Die Statistiken zu Schusswaffenopfern machten es nicht erstrebenswert, dies zu ändern. Der freie Umlauf von Waffen in der Bevölkerung sei „kein Schutz gegen Terrorattacken“. (afp)

