vor 16 Min.

Bund stockt Förderung privater Ladesäulen für E-Autos auf

Die Bundesregierung will mehr E-Autos auf den Straßen sehen.

Exklusiv Verkehrsminister Andreas Scheuer will bis zu 100 Millionen Euro zusätzlich in Ladesäulen für E-Autos investieren.

Wegen der hohen Nachfrage stellt die Bundesregierung mehr Geld zur Förderung privater Ladesäulen für Elektroautos zur Verfügung. Das kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) in einem Interview mit unserer Redaktion an. Es sei schon jetzt abzusehen, dass die Fördersumme von 200 Millionen Euro Anfang nächsten Jahres aufgebraucht werden sei. „Deshalb haben wir mit dem Bundesfinanzministerium vereinbart, dass wir das Programm schon nach ein paar Wochen um bis zu 100 Millionen Euro aufstocken werden“, sagte Scheuer.

Der Staat unterstützt den Einbau von Ladestationen mit 900 Euro Zuschuss

Der Staat unterstützt den Einbau der Ladestationen in Garage oder Carport mit 900 Euro. Beantragt werden kann der Zuschuss bei der Staatsbank KfW. Laut Verkehrsministerium gingen nach dem Start des Programms Ende November zehntausend Anträge pro Tag ein. Derzeit seien es immer noch etwa 3000.

In wenigen Jahren sollen in Deutschland Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein, damit der CO 2 -Ausstoß zum Schutz des Klimas sinkt. Neben den Ladesäulen unterstützt der Bund auch den Kauf von E-Wagen mit einer Prämie.

Lesen Sie hierzu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen