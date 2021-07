16 Jahre Merkel: Wie lautet Ihre Bilanz, liebe Leserinnen und Leser?

16 Jahre lang hat Angela Merkel Deutschland regiert. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz der Bundeskanzlerin aus? Erzählen Sie es uns!

16 Jahre im Leben eines Menschen: Was man da alles macht, was man da alles schafft! Großwerden zum Beispiel. Oder aber die eigenen Kinder großziehen. Älter werden, klüger werden, Karriere machen, Berufe wechseln, Beziehungen schließen, vielleicht auch wieder beenden. Hoffentlich das Glück finden. Oder aber: ein Land regieren.

Angela Merkel hat das 16 Jahre lang getan. Ihre Amtszeit haben wir in unserer großen Sonderbeilage bilanziert. Was aber haben wir, die Bürgerinnen und Bürger, geschafft? Das möchten wir auch gerne von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen. Die Fragen, die wir Ihnen stellen möchten: Was waren Ihre größten Erfolge, Ihre wichtigsten Projekte in diesen Jahren? Aber auch: Gibt es Entscheidungen, die Sie bereuen, Fehler also? Sind Sie die richtigen Koalitionen eingegangen? Ist Deutschland in dieser Zeit ein besseres Land geworden? Und: Sind Sie zufriedener als vor 16 Jahren? Wie also sieht Ihre persönliche Bilanz der Ära Merkel aus?

Die Ära Merkel: Wie ist Ihre Bilanz?

Ihre Antworten werden wir im September im Wochenend-Journal abdrucken, und zwar dann, wenn sich entscheidet, wer sich die nächsten Jahre im Kanzleramt um Deutschland kümmern wird: am Wahlwochenende. Wir freuen uns über Ihre Zuschrift. Per Brief an die Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg, Stichwort Bilanz, oder per Mail an bilanz@augsburger-allgemeine.de

