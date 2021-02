vor 48 Min.

Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor dritter Corona-Welle

Bundeskanzlerin Angela Merkel begründet die Lockdown-Verlängerung mit der Gefahr durch Corona-Mutationen. Und warnt vor einer möglichen dritten Welle.

Von Christian Grimm

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat die Verlängerung des Lockdowns mit der Gefahr einer dritten Corona-Welle durch Virus-Mutationen begründet. Verborgen unter den sinkenden Zahlen baue sich die aggressivere Virus-Variante auf. „Das ist ein sehr reale Gefahr in Form von Mutationen des Virus“, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

Am Abend zuvor hatte sie gemeinsam mit den Ministerpräsidenten beschlossen, dass die einschneidenden Beschränkungen der persönlichen Freiheit bis 7. März fortgesetzt werden.

Angela Merkel wollte Schulen und Kitas noch länger geschlossen lassen

Merkel zeichnete das Bild einer widersprüchlichen Lage, in der sich Deutschland befindet. Auf der einen Seiten machten sinkende Infektionszahlen und das Impfen Hoffnung, auf der anderen Seite lehre die Erfahrung aus der ersten Welle, dass zu frühes Lockern in den nächsten Zwangsstillstand führe. „Noch bis in den Januar dieses Jahres hinein verbreitete sich das Virus viel zu schnell“, erklärte die Kanzlerin. Sie beklagte, dass das Virus mittlerweile über 60.000 Tote gefordert habe. „Diese Verstorbenen … das sind unsere Mütter, Väter, Kinder, Verwandte, Freunde, die wir nicht bewahren konnten.“

In ihrer Ansprache verhehlte Merkel nicht, dass Schulen und Kindergärten aus ihrer Sicht hätten noch länger geschlossen bleiben sollen. Nach einer Analyse der technischen Universität Berlin ist die Gefahr, dass sich die Kinder im Klassenzimmer gegenseitig anstecken, besonders groß. In einer Oberschulklasse liegt selbst bei halber Belegung und Maskenpflicht der Ansteckungswert R bei 5,8.- Das heißt, ein infizierter Schüler steckt sechs weitere an. In Theater, Museen und Kinos liegt der Ansteckungswert bei 40 Prozent Auslastung laut TU Berlin nur bei 0,6, im Supermarkt bei 1,0.

Als Ziel nennt Angela Merkel, dass eine Überforderung der Krankenhäuser unbedingt vermieden werden müsse

Dennoch war die Öffnung von Schulen und Kindergärten die drängendste Frage bei den Beratungen zwischen Merkel und Ministerpräsidenten am Mittwoch. Jedes Bundesland wird nun selbst entscheiden, wie es im Bildungsbereich vorgeht. Die Besuche in Kinos, Museen und Theatern sollen erst wieder erlaubt werden, wenn das Infektionsgeschehen in einer Region auf 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gefallen ist. „Wir müssen ausdauernd sein, wir müssen geduldig sein“, appellierte die Kanzlerin an die Bürger.

Als überragendes Ziel ihrer Seuchenpolitik gab sie aus, dass eine Überforderung der Krankenhäuser unbedingt vermieden werden müsse. Anfang Januar lagen fast 6.000 Corona-Patienten auf den Intensivstationen, was die Kliniken an den Rand des Zusammenbruchs brachte.

Die AfD als größte Oppositionspartei im Parlament verurteilte die Corona-Politik von Bund und Ländern. Mit den Bürgern werde umgesprungen „wie mit Untertanen“, schimpfte Fraktionschefin Alice Weidel. „Was die Bundesregierung hier betreibt, ist verfassungswidrig.“

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 666 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht.

