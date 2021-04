Bundeskanzlerin Merkel gratuliert Laschet zur Wahl zum Kanzlerkandidaten

Wenn man manche Kommentare hier liest , könnte man wirklich nicht glauben , in einer lebendigen Demokratie zu leben !



Einen Kanzler-Kandidaten für die Bundestagswahl zu finden , ist entweder

- aufgrund der Corona-Krise fehl am Platz ( bei dem Argument dürfte dann nicht einmal eine Bürgermeisterwahl stattfinden - also "Demokratie ade")

- hat eine Partei zwei oder gar mehr Bewerber , dann ist das auch nicht ok und ein Hinweis auf "schadliche" Zerstrittenheit ( weil angeblich "Parteien" nicht "streiten dürfen" )

- scheinbar darf die Union überhaupt keinen Kandiaten mehr präsentieren ( also nur noch rot-rot-grün , der Sozialismus, Deutschland regieren , mit allen daraus resultierenden negativen Folgen für das Land )

- ein Bayer generell kein Kanzler werden ( in Bayern scheinen nicht Wenige an einer Selbstkasteiungs-Psycho zu leiden - schließlich hört man aus anderen Bundesländern eher den Wunsch , daß der Kanzler aus Bayern kommen soll)

- eine kindliche , geradezu pennälerhafte Bewunderung der Grünen für ihre Kandidatin-Kür ( dabei weiß doch jeder , daß in dieser feministischen Partei ein Mann nie Kanzlerkandidat werden kann - wobei natürlich auch noch die Frage erlaubt sei, ob auf Herrn Hofreiter,Herrn Habeck und Co. der Begriff "Mann" überhaupt zutrifft )

