Steinmeier in Bratislava mit militärischen Ehren begrüßt

Bundespräsident Steinmeier besucht die Slowakei. Er schätzt seine Kollegin Caputova - unter anderem wegen ihres proeuropäischen Kurses und wegen ihres Einsatzes gegen die Korruption.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Kurzbesuch in der Slowakei eingetroffen. Zum Auftakt wurde er am Donnerstag in der Hauptstadt Bratislava von Präsidentin Zuzana Caputova mit militärischen Ehren begrüßt.

Anschließend stand ein Gespräch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Steinmeier und Caputova wollen außerdem am Nachmittag an einer Diskussionsrunde zum Thema "Zukunft der Demokratie und Zusammenhalt der Gesellschaft" der internationalen Denkfabrik Globsec teilnehmen.

Steinmeier schätzt den proeuropäischen Kurs von Caputova und ihr Eintreten gegen Korruption in der Slowakei. Beides will er mit seinem Besuch demonstrativ unterstützen. Er will laut Bundespräsidialamt zudem das klare Signal aussenden, dass Deutschland der östlichen Nachbar- und Partnerschaft eng verbunden bleibt.

"Mit meinem Besuch möchte ich unsere enge Partnerschaft und Freundschaft würdigen und stärken", sagte Steinmeier vor seiner Reise der slowakischen Tageszeitung "Sme". Beide Länder stünden vor großen Herausforderungen, vor allem bei der Überwindung der Corona-Pandemie und ihren Folgen, bei der Transformation ihrer Industrien zur Klimaneutralität und bei der Frage nach der Zukunft ihrer Demokratien. "In all diesen Fragen sollten wir voneinander lernen. Wir werden sie am Ende nur gemeinsam gut meistern können."

Beide Länder sind vor allem wirtschaftlich eng verknüpft. Deutschland importierte 2020 Waren im Wert von 15,1 Milliarden Euro aus der Slowakei und exportierte dorthin im Umfang von 13,2 Milliarden Euro. Die wichtigste Sparte sei der Automobilbau, außerdem Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie Metallurgie, sagt der Geschäftsführer der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Peter Kompalla. Sehr stark seien zudem der Dienstleistungsbereich und der Einzelhandel. Insgesamt seien etwa 600 deutsche Unternehmen operativ in der Slowakei tätig, sie beschäftigten dort rund 160.000 Menschen.

