Wie läuft die Wahl des Bundespräsidenten 2022 ab?

Frank-Walter Steinmeier will sich 2022 wieder zur Wahl stellen. Wie, wann und von wem der Bundespräsident gewählt wird.

Wie lange dauert die Amtszeit eines Bundespräsidenten?

Die Amtszeit eines Bundespräsidenten dauert fünf Jahre, sofern sie nicht vorzeitig endet, wie es bei den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff jeweils der Fall war. Ein Bundespräsident kann nach einer Amtszeit nur einmal wiedergewählt werden. Mehr als zwei Amtszeiten sind also nicht möglich, wie im Artikel 54 des Grundgesetzes festgeschrieben ist.

Wann wird der Bundespräsident 2022 gewählt?

Frank-Walter Steinmeier. Er folgte auf seinen Vorgänger Joachim Gauck, dessen Amtszeit am 18. März 2017. Steinmeier war demnach ab 19. März 2017 Bundespräsident. Seine Amtszeit endet also nächstes Jahr. Die nächste Wahl zum Bundespräsidenten soll am 13. Februar 2022 stattfinden.

12 Bilder Von Heuss bis Steinmeier: Diese Männer waren Deutschlands Bundespräsidenten Foto: Britta Pedersen/dpa

Welches Gremium wählt den Bundespräsidenten?

Der Bundespräsident wird von der sogenannten Bundesversammlung gewählt. Dieses Gremium setzt sich zur einen Hälfte aus allen Bundestagsabgeordneten, zur anderen Hälfte aus ebenso vielen Personen, die von den Landesparlamenten entsandt werden, zusammen.

Wer ist in der Bundesversammlung 2022 für die Wahl vertreten?

2017 bestand die Bundesversammlung aus 1260 Personen. 2022 wird sie je nach Ausgang der Bundestagswahl vermutlich wesentlich mehr Mitglieder haben, weil die Zahl der Mitglieder des Bundestags in der Zwischenzeit gewachsen ist. Während die Bundestagsabgeordneten feststehen, besteht die andere Hälfte der Bundeversammlung häufig aus Personen des öffentlichen Lebens. Die Bundesländer dürfen abhängig von ihrer Bevölkerungszahl eine entsprechende Anzahl von Personen auswählen, die von den Landtagen entsendet werden. 2017 war darunter beispielsweise Joachim Löw, Peter Maffay und Hape Kerkeling. Wer in der Bundesversammlung 2022 vertreten sein wird, steht noch nicht fest.

Wie viele Stimmen sind für die Wahl zum Bundespräsidenten notwendig?

Das ist im Grundgesetz festgelegt: "Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält." Es ist also eine absolute Mehrheit in der Bundesversammlung notwendig. Wie viele Stimmen das konkret sein werden, hängt von der Anzahl der Mitglieder der Bundesversammlung ab - und das wiederum von der Anzahl der Bundestagsabgeordneten.

10 Bilder Diese Prominenten wählten 2017 den Bundespräsidenten Foto: dpa

Wer kann und will bei der Wahl des Bundespräsidenten antreten?

Bislang hat sich nur Frank-Walter Steinmeier zu einer Kandidatur bereiterklärt. Wer Bundespräsident werden will, muss nach dem Grundgesetz mindestens 40 Jahre alt sein und deutscher Staatsbürger sein. Vorgeschlagen werden die Kandidaten formal von den Mitgliedern der Bundesversammlung. Üblicherweise einigen sich Parteien im Vorfeld auf einen Kandidaten. Der SPD-Politiker Steinmeier wurde etwa von der SPD, der Union, den Grünen und der FDP unterstützt und erhielt 74,3 Prozent der Stimmen der Bundesversammlung. Ob die anderen Parteien erneut einen SPD-Kandidaten stützen würden, ist nicht klar. Mehrere Parteien haben angekündigt, erst nach der Bundestagswahl eine Entscheidung zu treffen.

Wahl des Bundespräsidenten: Ablauf

Die Bundesversammlung wird vom Bundestagspräsidenten einberufen. Derzeit ist das Wolfgang Schäuble - ob das auch 2022 der Fall sein wird, ist unklar. Die Schriftführer rufen die Namen der Wahlleute in alphabetischer Reihenfolge auf, dann geben diese ihre Stimme ab. Es wird ausgezählt, dann wird das Ergebnis der Wahl zum Bundespräsidenten bekanntgegeben. (pwehr)

Lesen Sie dazu auch: