Bundesregierung plant kein Tempolimit auf Autobahnen

Krise in Venezuela

Maduro und Guaidó buhlen um Unterstützung des Militärs

Wer die Streitkräfte kontrolliert, hat den Schlüssel zur Macht, heißt es in Venezuela. Die Generäle halten anscheinend noch treu zu Staatschef Maduro, doch in den unteren Rängen rumort es. Gegenspieler Guaidó will die Soldaten auf seine Seite ziehen.