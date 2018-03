15:27 Uhr

Bundesregierung weist russische Diplomaten aus Politik

Deutschland und die USA reagieren auf den Giftanschlag auf den Ex-Spion Skripal und schicken russische Diplomaten in ihre Heimat zurück.

Deutschland und die USA reagieren auf den Giftanschlag auf den Ex-Spion Skripal und weisen russische Diplomaten aus.

Als Reaktion auf den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien müssen vier russische Diplomaten Deutschland innerhalb von sieben Tagen verlassen. Diese Aufforderung sei der russischen Botschaft übermittelt worden, teilte das Auswärtige Amt am Montag mit. Zugleich wurde betont, die Bundesregierung bleibe weiterhin zum Dialog mit Russland bereit.

Auch die USA reagiert auf den Vorfall: Regierungsmitarbeiter sagten am Montag in Washington, dass das Land 60 Mitarbeiter von diplomatischen Vertretungen Russlands ausweisen. Bei ihnen handle es sich um "bekannte Mitarbeiter der Geheimdienste". Das russische Konsulat in Seattle werde auf Anweisung von Präsident Donald Trump komplett geschlossen. (dpa, afp)

Themen Folgen