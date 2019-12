vor 32 Min.

Bundesregierung weist zwei russische Diplomaten aus

Der 40 Jahre alte Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit war am 23. August in einem Park in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden.

Der Mord geschah an einem Sommertag mitten in Berlin. Wurde ein Georgier auf Geheiß aus Russland erschossen?

Die Bundesregierung weist nach dem Mord an einem Georgier zwei russische Diplomaten aus. Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor gab es Gerüchte über eine Verbindung der russischen Regierung mit dem Mord an dem Mann aus Georgien in Berlin. Er war am 23. August in einem Park in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. (dpa)

