Nachtschicht im Parlament: So lange hat eine Sitzung noch nie gedauert

Ein wenig Pflichtbewusstsein, ein wenig Eitelkeit: Bundestag beendet vorerst letzte Sitzung mit einem Rekord.

Nachts passieren ja bisweilen die verrücktesten Dinge. Schlafwandler geistern mit leerem Blick durch die Wohnung. Feinde liegen sich nach der achten Maß selig in den Armen. Tiere feiern in fremden Gärten wilde Partys, von denen am nächsten Morgen nur noch ein paar Haare auf den Polstern der Sonnenliege zeugen. Nur eines ist in der Nacht eher selten anzutreffen: Konzentration und nüchterne Vernunft. Studien zeigen, dass das Unfallrisiko in der Nachtschicht um rund 30 Prozent steigt.

Abgeordnete bestehen auf ihre Rede in der vorerst letzten Sitzung

Vor diesem Hintergrund ist der Rekord, den der Bundestag in dieser Woche feierte, nur noch halb so heldenhaft und glamourös. In ihrer vorerst letzten regulären Sitzung der laufenden Wahlperiode haben die Abgeordneten von Donnerstag um 9 Uhr bis Freitagmorgen, 02.30 Uhr getagt – und damit ihre eigene Bestmarke übertroffen. 18 Minuten länger als im Juni 2019 diskutierten die Politiker. Eine noch längere Sitzung wurde eigentlich nur dadurch vermieden, dass zahlreiche Reden lediglich schriftlich zu Protokoll gegeben wurden.

Nun gab es freilich gute Gründe für diese Nachtschicht. Wichtige Regulierungen für den Verbraucherschutz wurden beschlossen, Gesetze gegen Hass und Hetze, Vorgaben gegen den Menschenhandel. Und das trotz der vorgerückten Stunde ganz unfallfrei, hört man. Doch ganz uneigennützig war die Marathon-Sitzung nicht. Einige Abgeordnete, die im September nicht mehr für den Bundestag kandidieren, bestanden darauf, bei ihrem letzten Auftritt im Parlament noch einmal ans Rednerpult zu treten – und sei es um 02.30 Uhr.

