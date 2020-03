vor 31 Min.

Bundestag debattiert über Hanau - Rund 2000 Menschen gedenken der Opfer

Nach dem Anschlag von Hanau mit elf Toten rief Steinmeier am Mittwoch bei der Gedenkfeiern in Hanau zur aktiven Verteidigung der Demokratie auf.

Mit einer ergreifenden Gedenkveranstaltung erinnern Politiker und Angehörige an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau - und fordern Konsequenzen.

Völlig unerwartet wurde ihr Bruder "aus der Mitte unserer Familie gerissen", sagt Ajla Kurtovic mit stockender Stimme. Die junge Frau steht auf der Bühne vor hochrangigen Politikern und weiteren Angehörigen der Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar.

"Zurückgeblieben ist grenzenloser Schmerz, eine unfassbare Leere und Fassungslosigkeit", fügt sie hinzu und fordert: Die Tat müsse restlos aufgeklärt werden, so dass es keine Wiederholung geben könne. Hass empfinde sie nicht, denn dieser sei eine Triebfeder für Rassismus. Neun Menschen mit ausländischen Wurzeln hatte der Täter vor genau zwei Wochen erschossen.

Rund 2000 Menschen kommen für die Gedenkveranstaltung zusammen

Auch Oberbürgermeister Claus Kaminsky kämpft mit den Tränen, als er am Mittwochabend die Trauergäste begrüßt, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). In der ersten Reihe sitzen sie bei der zentralen Trauerfeier als Begleiter direkt neben den Hinterbliebenen, gemeinsam legen sie später weiße Rosen neben eine große Kerze auf der Bühne. Eine Stellwand führt dort die Namen der Opfer auf. Sie seien keine Fremden gewesen, sondern Mitbürger, sagt Kaminsky.

Kemal Kocak, dessen Sohn der Kiosk gehörte, in dem Schüsse fielen, schildert eindrücklich am Rednerpult, dass er unter Angstattacken leide, selbst zuhause in seiner Wohnung. Er habe viele der Opfer gut gekannt. "Es tut mir so in der Seele weh, mein Herz blutet dermaßen, ich kann es nicht in Worten beschreiben, was passiert ist."

Die ergreifende Gedenkveranstaltung wird auf zwei Video-Leinwände übertragen, rund 2000 Menschen kommen dafür nach Polizeischätzungen in der Innenstadt zusammen, einige schwarz gekleidet. Nachdenklichkeit, Bestürzung und Tränen sind in vielen Gesichtern zu sehen. Auf den Leinwänden und an vielen Schaufenstern in der City ist die Botschaft zu lesen: "Die Opfer waren keine Fremden!". Und: "Hanau steht zusammen".

Steinmeier: "Ja, es gibt Rassismus in unserem Land - und das nicht erst seit einigen Wochen"

Die hilflose Wut, der Zorn, die unmittelbar nach dem Anschlag bei einigen laut wurden, sind erst einmal nicht zu spüren - eher der anhaltende Schock und die Fassungslosigkeit. "Ich muss immer daran denken, wenn ich hier lang gehe", sagt eine junge Frau mit Kopftuch. "Aber wir müssen trotzdem lernen, damit weiter zu leben." Neben Trauer gibt es aber auch Angst und Sorge in Hanau, insbesondere unter den Bürgern mit ausländischen Wurzeln.

Die Tat des 43-Jährigen, der auch seine Mutter und sich selbst erschoss, habe eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung, Stimmungsmache und Hass unter anderem in den sozialen Medien, sagt Steinmeier. Er als "Mann mit weißen Haaren und weißer Haut" erlebe keine abschätzigen Blicke, verletzende Bemerkungen, herabsetzende Witze oder Ausgrenzung. Diejenigen, die diese Erfahrungen nicht machten, müssten wissen: "Ja, es gibt Rassismus in unserem Land - und das nicht erst seit einigen Wochen. Ja, es gibt eine weit verbreitete Muslimfeindlichkeit."

Tiefe Trauer: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) und Angehörige der Opfer legen bei der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags von Hanau Blumen nieder. Bild: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool, dpa

Die Stadt Hanau will eine Gedenkstätte für die Opfer einrichten

Der Anschlag des nach bisherigen Erkenntnissen psychisch kranken Täters mit rassistischer Gesinnung habe den angeblich Fremden gegolten. Getroffen habe er Menschen, die "hier lebten, lachten, weinten, Pläne für die Zukunft schmiedeten". Wie Mercedes, eine lebensfrohe Mutter zweier Kinder, wie der Bundespräsident sagt. Oder Ferhat, Firmengründer und Fan von Rapmusik. Steinmeier nennt in seiner Rede alle neun Opfer der Tat mit ausländischen Wurzeln mit Namen. "Sie waren unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie waren so viel mehr als das, was der Attentäter in ihnen sah", sagt der Bundespräsident. "Als Teil von uns bewahren wir sie in unserer Erinnerung."

Die Erinnerung soll mit der Trauerfeier nicht enden, betont auch Oberbürgermeister Kaminsky. Die Namen der Opfer sollen zum kollektiven Gedächtnis der Stadt gehören, dazu werde eine Gedenkstätte eingerichtet. Dazu kommen zahlreiche weitere Initiativen. Ein Bündnis hat für den 14. März in Frankfurt zu einer Demonstration gegen Hass und Gewalt aufgerufen. In der Woche darauf soll es in mehr als 1700 Moscheegemeinden bei den Freitagsgebeten unter anderem um die Opfer von Hanau gehen.

Bundestag debattiert über Hanau: Mützenich greift AfD scharf an

Im Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag von Hanau mit zehn Todesopfern hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich der AfD heftige Vorwürfe gemacht. Es handle sich in Hanau vielleicht um einen Einzeltäter, der aber getragen werde von einem System von Hetze. Eine Spur führe auch hinein in den Bundestag, die AfD sei ein Komplize, sagte er am Donnerstag im Bundestag. "Sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht", sagte er an die AfD-Fraktion gerichtet.

"Was ist Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag", sagte er. "Es ist Massenmord", sagte Mützenich. Er sprach auch von "rechtem Terror". Hoffnung mache ihm die Solidarität vieler Menschen nach der Bluttat. "Wir sind nicht eine Wiederholung von Weimar. Wir sind eine mutige Demokratie."

Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour forderte Konsequenzen. "Wir sind den Angehörigen der Opfer eine Antwort schuldig, und nach jedem neuen Opfer des Rassismus wird diese Antwort überfälliger", sagte er am Donnerstag im Bundestag. "Es braucht jetzt vor allem einen Aufstand der Zuständigen." Es brauche Institutionen, die gegen Rassismus aufständen.

Nouripour begrüßte, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kürzlich betonte, die größte Gefahr drohe von rechts. "Rassismus tötet, aber vorher grenzt er aus", sagte der Abgeordnete. "Hier sitzen gerade im Raum viele Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Tode bedroht werden aufgrund ihrer Herkunft, auch ich."

Debatte nach Anschlag von Hanau: AfD weist Schuldzuweisungen von sich

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf den Sicherheitsbehörden vor, die Gefahr durch den Rechtsextremismus lange unterschätzt zu haben. Dass Hans-Georg Maaßen jahrelang den Verfassungsschutz habe leiten dürfen, sei ein "schwerer Fehler" gewesen.

Die AfD hat bei der Debatte im Bundestag jede Schuldzuweisung für rechtsextreme Gewalt scharf zurückgewiesen. Abgeordnete der Partei verwiesen am Donnerstag in Berlin auf die Spaltung im Land, für die die anderen Parteien verantwortlich seien.

"Wenn extremistische Tendenzen in einer Gesellschaft erstarken, dann läuft für alle erkennbar etwas grundsätzlich schief. Dann muss sich vor allem die Politik fragen, was sie falsch gemacht hat", sagte der AfD-Abgeordnete Roland Hartwig. "Dann ist es höchste Zeit, die Ursachen für die Fehlentwicklungen und die Verantwortlichen zu benennen."

Der AfD-Politiker Gottfried Curio sagte an die Adresse der anderen Parteien: "Sie spannen ermordete Menschen vor den Karren Ihrer Parteipolemik!" Die Motivation des Täters sei unklar. "Er war verrückt, und der AfD soll es in die Schuhe geschoben werden", sagte er. "Der eigentliche Brandstifter beschuldigt den Feuermelder." (Von Carolin Eckenfels, Eva Krafczyk und Jörn Perske, dpa)

