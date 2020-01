Bundestag diskutiert über Organspende: "Das ist eine unethische Haltung"

Ganz ruhig wird es hingegen, als Gitte Connemann, CDU, spricht: "Haben Sie schon einmal auf einen Anruf gewartet, der ihr Leben verhindern wird?" Ihr Mitarbeiter habe das. Bei ihm sei, einen Monat nach der Geburt seines Kindes, eine lebensgefährliche Krankheit festgestellt worden."Eine Transplantation war die einzige Hoffnung. Aber der Anruf kam nicht." Er starb am 17. Juli. Sie kämpfe deshalb für die Widerspruchslösung. "Appelle reichen nicht!"

Dieter Janecek von den Grünen erklärt, mehr als 40 Prozent der Ablehnungen würden auf dem Willen der Angehörigen beruhen. Diese werden befragt, wenn der Verstorbene keinen Spenderausweis hat. Wenn die Angehörige den Willen nicht kennen, würden sie oft intuitiv ablehnen. "Wir bürden ihnen damit eine enorme Last auf. Diesen Zustand sollten wir beenden." Er erzählt, er habe am 30. August den kleinen Daniel und seine Mutter in einem Münchner Krankenhaus besucht. "Damals wartete der Einjährige seit 281 Tagen auf ein Spenderherz", sagt er. Inzwischen seien es 420 Tage. (AZ)