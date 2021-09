935 Abgeordnete im Bundestag? Diese Szenarien drohen nach der Wahl

Plus Bei der Wahl 2017 ist der Bundestag auf 709 Mitglieder angewachsen. Ein Wahlrechtsexperte erklärt, warum das Parlament jetzt noch wesentlich größer werden könnte.

598 Mitglieder soll der Deutsche Bundestag haben - eigentlich. Die Hälfte, 299 Abgeordnete, direkt gewählt, vor Ort im Wahlkreis. Die andere Hälfte soll über die Landeslisten ins Parlament einziehen. Doch dieses System gerät an seine Grenzen, wenn sechs Parteien im Bundestag sitzen und sich einige davon ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Das Reichstagsgebäude droht aus allen Nähten zu platzen.