Ausnahmen zur Fünf-Prozent-Hürde: Wie kommen Parteien ins Parlament?

Die Linke scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde, zieht aber dennoch in den Bundestag ein. Wie kann das sein? Antworten auf die jetzt entscheidenden Fragen zum Wahlrecht.

Viele Menschen sind am Montagmorgen nach der Bundestagswahl überrascht aufgewacht: Das vorläufige Ergebnis weist die Linke mit 4,9 Prozent aus - und dennoch zieht die Partei in den Bundestag ein. Das hat seinen Grund im Wahlrecht. Zeit, sich einmal anzusehen, wie Parteien in den Bundestag einziehen.

Welche Stimme entscheidet über den Einzug der Parteien?

Die Zweitstimme entscheidet darüber, in welchem Verhältnis der Parteien sich das Parlament zusammensetzt. Mit der Erststimme dagegen werden die Direktkandidaten gewählt. Das genaue Verfahren ist kompliziert. Vereinfacht gesagt werden in einem ersten Schritt die auf die jeweiligen Länder entfallenden Sitze berechnet und nach den jeweiligen Zweitstimmen-Ergebnissen dort verteilt. Zunächst kommen dann alle gewählten Direktkandidaten zum Zug, mit der Landesliste wird aufgefüllt. Falls einige Parteien mehr Direktmandate erringen konnten, als ihrem Anteil entspricht (Überhangmandate), wird durch zusätzliche Plätze für die anderen Parteien ausgeglichen (Ausgleichsmandate), bis die Zusammensetzung dem Verhältnis der Zweitstimmen wieder entspricht.

Wieso gibt es die Fünf-Prozent Hürde?

Die Fünf-Prozent-Hürde ist ein Eingriff in die Gleichheit der Wahl. Schließlich versandet durch sie dieses Jahr der Wille von 8,6 Prozent der Wähler, die einer Partei ihre Stimme gaben, die an der Hürde scheiterte. Gerechtfertigt wird das dadurch, dass das Parlament so funktionsfähig bleibt. Als Mahnmal dient die Verfassung der Weimarer Republik, die keine solche Hürde kannte. Dort waren viele Kleinstparteien vertreten, wodurch Koalitionsverhandlungen schwierig wurden. Das führte zu Politikverdrossenheit und einem handlungsunfähigen Parlament, worin Historiker einen Mitgrund am Scheitern der Weimarer Republik und dem Aufkommen der Nationalsozialisten sehen.

Wieso zieht die Linke ein, obwohl sie nur 4,9 Prozent der Stimmen hat?

Der Linken kommt die "Grundmandatsklausel" zugute. Nach dieser verfallen die Zweitstimmen einer Partei dann nicht, wenn sie mindestens drei Direktmandate holt. Der Sinn dahinter: Der Bundestag soll alle wichtigen Kräfte und Strömungen in der Bevölkerung repräsentieren, schreibt der Staatsrechtler Christoph Degenhart in seinem Grundlagen-Lehrbuch. Und bei einer Partei, die auf drei Direktmandate kommt, geht das Bundeswahlgesetz eben davon aus, dass sie zumindest regional oder in einem bestimmten Bereich ein so wichtiges Anliegen vertritt, dass sie an der Fünf-Prozent-Hürde nicht scheitern darf.

Könnte auch die CSU an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern?

Die CSU holte laut vorläufigem Ergebnis der Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis und wird im Bundestag 5,2 Prozent der Sitze zugeteilt bekommen. Drohte die CSU also an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern? Theoretisch ja. Aber auch der CSU hätte die Klausel geholfen, die der Linken den Einzug sicherte: Sie holte 45 der 46 Direktmandate. Erst unter drei würde es brenzlig.

Welche Ausnahmen gibt es noch?

Eine Ausnahme gibt es für nationale Minderheiten. Für ihre Landeslisten gilt die Fünf-Prozent-Hürde schlicht nicht. Anerkannt sind Minderheiten der Sorben, Dänen, Friesen sowie die deutschen Sinti und Roma. Sie alle haben eine deutsche Staatsbürgerschaft, unterscheiden sich aber in Sprache, Kultur und Geschichte und haben somit eine eigene nationale Identität. Die Dänen und Friesen haben sich im "Südschleswigschen Wählerverband" verbunden, der dieses Mal über die Landesliste in Schleswig-Holstein ein Bundestagsmandat errang.

Könnte die Fünf-Prozent-Hürde abgeschafft werden?

Grundsätzlich könnte die Fünf-Prozent Hürde abgeschafft oder auch abgesenkt, aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts aber nicht weiter angehoben werden. Andernfalls würden nicht mehr alle Strömungen in der Bevölkerung hinreichend abgedeckt.