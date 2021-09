Wie wählen die Menschen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021? Hier finden Sie die Ergebnisse für alle Wahlkreise in der Stadt.

Berlin ist so groß, dass die Stadt zur Bundestagswahl 201 in zwölf Wahlkreise eingeteilt wird. Wie die Ergebnisse der Wahl ausfallen erfahren Sie nach der Auszählung am 26. September sofort hier.

In jedem Wahlkreis gibt es zwei Entscheidungen: Zum einen zieht jeweils eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat in den Bundestag ein. Zum anderen wählen die Menschen mit ihren Zweitstimmen auch ganze Parteien. Weiter unten sehen Sie, welche Parteien überhaupt eine Landesliste aufgestellt haben, um auf dem Stimmzettel zu stehen. Davor finden Sie die Wahlergebnisse.

Bundestagswahl 2021 in Berlin: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Deutschland ist insgesamt in 299 Wahlkreise aufgeteilt, die alle dieselbe Einwohnerzahl umfassen sollen. Um das zu erreichen, bilden teilweise mehrere Landkreise zusammen einen Wahlkreis. In Berlin mit seinen rund 3,7 Millionen Einwohnern ist das ganz anders: Der Stadtstaat wurde in zwölf Wahlkreise mit den Nummern 75 bis 86 eingeteilt. Wenn Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Berlin für einen bestimmten Wahlkreis interessieren, dann klicken Sie einfach auf den jeweiligen blauen Link:

Berlin: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021 mit Erststimme für Kandidaten und Zweitstimme für Parteien

Berlin ist die Stadt mit den meisten Einwohnern in Deutschland und hat den Status als Bundesland. Der Stadtstaat besteht aus diesen zwölf Bezirken:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Mitte

Neukölln

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Die Wahlkreise in Berlin bei der Bundestagswahl 2021 entsprechen nicht genau den Bezirken. Die Verteilung der Ortsteile ist etwas anders, da jeder Wahlkreis dieselbe Einwohnerzahl haben soll.

In jedem Wahlkreis haben die Parteien Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt. Wer die meisten Erststimmen bekommt, sitzt auf jeden Fall im neuen Bundestag. Zusätzlich ziehen Bewerber von den Landeslisten ins Parlament ein. Wie viele das zusätzlich zu den Direktkandidaten sind, hängt von den Zweitstimmen ab. Sie entscheiden darüber, wie viele Sitze einer Partei zustehen.

In den vergangenen vier Jahren waren die folgenden Parteien im Bundestag vertreten: CDU / CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne. Die Regierung wurde von der Union und der SPD unter Bundeskanzlerin Angela Merkel gebildet. Merkel tritt zur Bundestagswahl 2021 nicht noch einmal an. Um ihre Nachfolge haben sich Annalena Baerbock von Bündnis 90 / Die Grünen, Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD beworben. Gewählt wird die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler von den Abgeordneten im Bundestag.

Landeslisten: Diese Parteien lassen sich in Berlin bei der Bundestagswahl 2021 wählen

Damit eine Partei in einem Bundesland überhaupt auf dem Wahlzettel steht, muss sie eine Landesliste mit Kandidaten aufstellen. Hier bekommen Sie einen Überblick über die 24 Parteien, die sich bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin mit der Zweitstimme wählen lassen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )

( ) DIE LINKE (DIE LINKE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

( ) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Alternative für Deutschland ( AfD )

( ) Freie Demokratische Partei ( FDP )

) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

(PIRATEN) Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

( ) Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Deutsche Kommunistische Partei ( DKP )

( ) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

( ) Bürgerrechtsbewegung Solidarität ( BüSo )

( ) Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD )

( ) Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

