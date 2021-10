Claudia Roth bewirbt sich erneut als Bundestagsvizepräsidentin

Exklusiv Acht Jahre war Claudia Roth Bundestagsvizepräsidentin. Nun will die Grünen-Politikerin auch in der neuen Legislaturperiode in das Amt wählen lassen.

Die Grünen-Abgeordnete Claudia Roth will erneut Bundestagsvizepräsidentin werden. Ein entsprechendes Bewerbungsschreiben verschickte die 66-Jährige am Dienstag an die anderen Mitglieder der Grünen-Bundestagsfraktion, wie unsere Redaktion vorab erfahren hat.

Roth bewirbt sich in dem Brief, der der Redaktion vorliegt, „um die Nominierung für das Präsidium des 20. Deutschen Bundestages“. Gemeint ist der Posten der Vizepräsidentin, da der Präsident oder die Präsidentin von der stärksten Fraktion, also der SDP, gestellt wird. Roth wurde 2013 erstmals zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt. Am 24. Oktober 2017 erfolgte ihre Wiederwahl.

Claudia Roth will wieder Bundestagsvizepräsidentin werden

In dem Bewerbungsschreiben erklärte die Augsburger Grünen-Abgeordnete, dass sie das Amt „in den vergangenen Jahren aus tiefster Überzeugung, mit Leidenschaft, mit Herz und Haltung für uns und für unsere Demokratie ausgeübt“ habe. Nicht ganz ohne Selbstironie schreibt die ehemalige Managerin der Deutschrockband „Ton Steine Scherben“ weiter: „Wenn mir jemand vor 40 Jahren gesagt hätte, dass ich eines Tages Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags werde, hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt.“

Damals seien die Grünen „die Anti-Parteien-Partei“ gewesen. Die Mitglieder hätten sich vor Atomkraftwerken festgekettet „und hatten eine große Skepsis gegenüber den politischen Institutionen“. Es sei, schreibt Roth, „ein langer Weg von der Straße ins Parlament, von der Bewegung zur Partei“ gewesen. Heute sei sie „unendlich stolz darauf, eine so bunte und vielfältige Demokratie repräsentieren zu dürfen“.

