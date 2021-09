Doch kein Verlierer? Wie es jetzt für Armin Laschet weitergeht

Armin Laschet hat mit der Union ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Er könnte am Ende trotzdem als Sieger aus der Bundestagswahl hervorgehen.

Als sich am Wahlsonntag um 17 Uhr die Spitzen von CDU und CSU zusammensetzten, um über die Lage zu beraten, war die Stimmung schon nicht gut. Die letzten Umfragen hatten einen Vorgeschmack auf das geliefert, was um 18 Uhr Wahrheit wurde: Die Union ist nach 16 Jahren in den ersten Hochrechnungen nicht mehr klar stärkste Partei in Deutschland. Sie stellt nach 16 Jahren Angela Merkel womöglich nicht mehr die Kanzlerin beziehungsweise den Kanzler. CDU und CSU werden die nächsten vier Jahre im Bundestag die Oppositionsbank drücken, wenn es schlecht läuft. Vor allem aber: Die Partei steht vor einer schweren Belastungsprobe, womöglich der schwersten der letzten gut 21 Jahre, als Helmut Kohl über die Spendenaffäre stolperte und Merkels unaufhaltsamer Aufstieg begann.

„Was mit Armin Laschet wird? Ich weiß es nicht!“, sagte einer aus der Parteispitze unwirsch, kurz nachdem die Sender die ersten Zahlen veröffentlicht hatten. Offiziell wollte sich zu dieser Frage aus Unionsreihen niemand festlegen. Aber inoffiziell herrschte Ratslosigkeit. Denn um die 25 Prozent für die Union sind einerseits ein historisch schlechter Wert für die Konservativen. Anderseits ist das Ergebnis nicht so schlecht, dass es Laschets sofortigen Rauswurf bedeuten würde. Bei einem Wert um die 20 Prozent, da waren sich bei der Union zuletzt alle sicher, hätte Laschet seinen Posten als CDU-Vorsitzender räumen müssen. Auch Fraktionschef hätte er nie und nimmer werden können. Doch so?

Laschet deutete die schlechten Zahlen für sich und seine Partei gekonnt in eine Art Sieg um. Als er um 19 Uhr in das bis dahin verdächtig stille und wegen der Corona-Pandemie auch deutlich dünner als sonst besetzte Konrad-Adenauer-Haus trat, brandete erstmals Jubel auf. Laschet dankte anständig der neben ihm stehenden Angela Merkel und machte dann deutlich, dass er nicht nur die neue Regierung bilden, sondern sie auch als Kanzler anführen will. „Zu dieser Aufgabe bin ich bereit“, rief er aus und band seinen Intimfeind gleich mit ein: „Dafür werde ich jetzt arbeiten. Gemeinsam mit Markus Söder, gemeinsam mit unserem gesamten Team.“

Bundestagswahl 2021: Es wird nicht leicht für Armin Laschet

Kanzler werde der, dem es gelinge, Gegensätze zu befrieden und ein gutes Programm für die nächsten vier Jahre zu entwickeln, sagte der CDU-Chef und hatte damit sicherlich recht. Doch ob es Laschet ist, dem das gelingen wird? Der Laschet, der nur langsam in den Wahlkampf startete, der im Flutkatastrophengebiet an der falschen Stelle lachte und auf ultrarechte Kandidaturen wie der des ehemalige Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nie eine Antwort hatte? Leicht wird es jedenfalls nicht.

Der Spitzenkandidat muss zunächst den Posten des Unions-Fraktionsvorsitzenden für sich beanspruchen. Am Dienstag wird bereits gewählt und der Aachener hat nur wenige Stunden Zeit, die Abgeordneten hinter sich zu versammeln. Als er sich in der K-Frage gegen CSU-Chef Markus Söder behaupten musste, hatte Laschet in der CDU/CSU-Fraktion bereits einen schweren Stand.

Amtierender Fraktionschef ist Ralph Brinkhaus, er kommt wie Laschet aus dem mächtigen CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Brinkhaus ist putscherfahren. 2018 setzte er sich überraschend gegen Volker Kauder durch, ein Coup, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Brinkhaus will den Posten behalten, es wird ein harter Kampf. Dass Laschet einen ähnlichen Vertrauensbeweis bekommt wie 2005 Angela Merkel, scheint jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Die damalige CDU-Vorsitzende erzielte mit 98,6 Prozent ihr bestes Ergebnis als Fraktionschefin, obwohl die angestrebte Regierungsmehrheit mit der FDP bei der damaligen Bundestagwahl deutlich verfehlt wurde.

Laschet wird gebraucht, Söder eher nicht

„Wir haben drei Mandate mehr“, murmelte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, bevor sich die Mikrofone öffneten und er eines der ersten offiziellen Statements des Abends gab. Es gab da auch Berechnungen, die die SPD leicht vorne sahen. Doch es ist diese möglicherweise auch am Ende der Stimmauszählung hauchdünne Führung, auf die sich die Hoffnungen der Union stützen – und die Hoffnungen von Armin Laschet. Er könnte sich einerseits seinen schärfsten Kritiker Markus Söder vom Hals halten. So lange die Union vorne liegt, und sei es auch noch so knapp, hat der bayerische Ministerpräsident keinen Hebel, um das Unionsgefüge aufzubrechen. Eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft, wie sie auf den Berliner Fluren schon diskutiert wurde, ist Schnee von gestern. Söder ist jetzt dazu verdammt, dem Spitzenkandidaten den Weg ins Kanzleramt zu ebnen.

Zumal Laschet gebraucht wird, Söder eher nicht. Denn der Nordrhein-Westfale ist mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gut befreundet. Beide kennen sich lange, beide schätzen sich. Ein großer Vorteil für die anstehenden Sondierungsgespräche, bei denen die Liberalen offenbar das Zünglein an der Waage sein werden. Beide haben, auch wenn sich auf Koalitionen vorher nicht festlegen wollten, immer erklärt, dass sie die größten Schnittmengen zwischen ihren beiden Parteien sehen. Über das Verhältnis zur Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die bei der Regierungsbildung ebenfalls ein Wort mitzureden hat, ist wenig bekannt. Schlecht soll es aber nicht sein.

Die Gemengelage, sie war schwierig zu deuten in den ersten Stunden des Wahlabends. Es zeichnete sich aber ab, dass Laschet mindestens eine Entscheidung im Wahlkampf richtig getroffen hatte: Auf ein Rückfahrticket hatte der Aachener schon früh verzichtet.