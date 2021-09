Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd erhalten Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 hier. Dazu gehören viele Orte aus dem Ostalbkreis und aus dem Rems-Murr-Kreis.

Jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland soll ungefähr dieselbe Einwohnerzahl abdecken. Das führt dazu, dass zum Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd zwei Landkreise gehören - und beide nur teilweise. Zum einen zählt der Ostalbkreis dazu, zum anderen der Rems-Murr-Kreis.

Wie sehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd aus? Das erfahren Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd

Auch im Bundestagswahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd haben die Parteien Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt. Wer die meisten Erststimmen holt, zieht auf jeden Fall in den neuen Bundestag ein. Die Wähler vergeben aber nicht nur Erststimmen an Personen, sondern auch Zweitstimmen an Parteien. Alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd sehen Sie hier im Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Rems-Murr-Kreis mit Backnang und Ostalbkreis mit Schwäbisch Gmünd bilden Wahlkreis 269

Der Bundestagswahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd liegt in Baden-Württemberg. Bei der vorherigen Wahl vor vier Jahren waren etwa 180.000 der rund 240.000 Einwohner wahlberechtigt. Wählen dürfen die Deutschen, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Aus dem Rems-Murr-Kreis und dem Ostalbkreis gehören viele Orte zum Wahlkreis 269 - darunter die namensgebenden Städte Backnang und Schwäbisch Gmünd. Hier eine Übersicht über die Gemeinden und Städte im Wahlkreis:

Ostalbkreis

Abtsgmünd

Bartholomä

Böbingen an der Rems

Durlangen

Eschach

Göggingen

Gschwend

Heubach

Heuchlingen

Iggingen

Leinzell

Lorch

Mögglingen

Mutlangen

Obergröningen

Ruppertshofen

Schechingen

Schwäbisch Gmünd

Spraitbach

Täferrot

Waldstetten

Rems-Murr-Kreis

Allmersbach im Tal

Althütte

Aspach

Auenwald

Backnang

Burgstetten

Großerlach

Kirchberg an der Murr

an der Murr Murrhardt

Oppenweiler

Spiegelberg

Sulzbach an der Murr

Weissach im Tal

Die anderen Orte aus dem Ostalbkreis gehören zum Wahlkreis Aalen – Heidenheim, die übrigen Orte aus dem Rems-Murr-Kreis zum Wahlkreis Waiblingen.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd der vergangenen Wahl

Norbert Barthle von der CDU hatte sich bei der vorherigen Bundestagswahl als Direktkandidat im Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd duchgesetzt. Er kam 2017 bei den Erststimmen auf ein Ergebnis von 41,2 Prozent - vor Christian Lange von der SPD mit 20,0 Prozent.

So sahen vor vier Jahren die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd aus:

CDU : 35,2 Prozent

: 35,2 Prozent SPD : 16,5 Prozent

: 16,5 Prozent AfD : 14,4 Prozent

: 14,4 Prozent FDP : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent Grüne: 11,4 Prozent

Linke: 5,9 Prozent

Die CDU wurde zwar stärkste Kraft, musste im Vergleich zu 2013 aber mehr als 13 Prozentpunkte einbüßen. Für die SPD ging es fast vier Prozentpunkte nach unten. AfD, FDP, Grüne und Linkspartei konnten alle zulegen. (sge)

