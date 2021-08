Wahlkreis Bad Kissingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Bad Kissingen finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 hier. Es gehören die Landkreise Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen dazu.

Im Wahlkreis Bad Kissingen in Bayern können mehr als 210.000 Menschen an der Bundestagswahl 2021 teilnehmen. Wahlberechtigt sind die Deutschen, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Der Bundestagswahlkreis Bad Kissingen ist einer von 299 Wahlkreisen in Deutschland. Drei komplette Landkreise gehören dazu: Neben Bad Kissingen auch Haßberge und Rhön-Grabfeld.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bad Kissingen

Egal ob im Wahllokal oder per Briefwahl: Bei einer Bundestagswahl werden immer zwei Stimmen vergeben. Als wichtiger gilt dabei die Zweitstimme. Sie entscheidet nämlich darüber, wie viel Sitze eine Partei im neuen Bundestag bekommt.

Mit der Erststimme wird außerdem ein Direktkandidat aus dem Wahlkreis ins Parlament gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen 299 Wahlkreisen ein Vertreter im Bundestag sitzt.

Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bad Kissingen bekommen Sie in unserem Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge sind die Landkreise im Wahlkreis 248

Da alle Wahlkreise in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl umfassen sollen, hält sich die Aufteilung nicht zwingend an Landkreis-Grenzen. Zum Wahlkreis Bad Kissingen gehören aber drei komplette Landkreise, die alle in Unterfranken liegen.

Welche Städte, Gemeinden und Märkte zählen zu den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld? Hier folgt die vollständige Übersicht.

Landkreis Bad Kissingen (komplett)

Aura an der Saale

Bad Bocklet

Bad Brückenau

Bad Kissingen

Burkardroth

Elfershausen

Euerdorf

Fuchsstadt

Geroda

Hammelburg

Maßbach

Motten

Münnerstadt

Nüdlingen

Oberleichtersbach

Oberthulba

Oerlenbach

Ramsthal

Rannungen

Riedenberg

Schondra

Sulzthal

Thundorf in Unterfranken

Wartmannsroth

Wildflecken

Zeitlofs

Landkreis Haßberge (komplett)

Aidhausen

Breitbrunn

Bundorf

Burgpreppach

Ebelsbach

Ebern

Eltmann

Ermershausen

Gädheim

Haßfurt

Hofheim in Unterfranken

in Kirchlauter

Knetzgau

Königsberg in Bayern

in Maroldsweisach

Oberaurach

Pfarrweisach

Rauhenebrach

Rentweinsdorf

Riedbach

Sand am Main

Stettfeld

Theres

Untermerzbach

Wonfurt

Zeil am Main

Landkreis Rhön-Grabfeld (komplett)

Aubstadt

Bad Königshofen in Grabfeld

in Grabfeld Bad Neustadt an der Saale

Bastheim

Bischofsheim in der Rhön

in der Burglauer

Fladungen

Großbardorf

Großeibstadt

Hausen

Hendungen

Herbstadt

Heustreu

Höchheim

Hohenroth

Hollstadt

Mellrichstadt

Niederlauer

Nordheim vor der Rhön

vor der Oberelsbach

Oberstreu

Ostheim vor der Rhön

Rödelmaier

Saal an der Saale

Salz

Sandberg

Schönau an der Brend

an der Brend Sondheim vor der Rhön

Stockheim

Strahlungen

Sulzdorf an der Lederhecke

an der Lederhecke Sulzfeld

Trappstadt

Unsleben

Willmars

Wollbach

Wülfershausen an der Saale

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Bad Kissingen der vergangenen Wahl

Als Direktkandidatin setzte sich vor vier Jahren Dorothee Bär von der CSU durch. Sie holte bei den Erststimmen ein Ergebnis von 51,1 Prozent. Bei den Zweitstimmen fiel das Wahlergebnis 2017 so aus:

CSU : 44,6 Prozent

: 44,6 Prozent SPD : 15,8 Prozent

: 15,8 Prozent AfD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent FDP : 8,9 Prozent

: 8,9 Prozent Grüne: 6,7 Prozent

Linke: 5,9 Prozent

Die CSU führte also auch die Zweitstimmen an. Mit großem Abstand folgten die SPD, die AfD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. (sge)