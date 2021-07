Wahlkreis Bautzen I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl die Ergebnisse für den Wahlkreis Bautzen I veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst die meisten Gemeinden im sächsischen Landkreis Bautzen, unter ihnen außer Bautzen selbst auch Bischofswerda, Hoyerswerda und Kamenz.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Bautzen I finden Sie ab dem Tag der Wahl in diesem Artikel.

Zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, ist die Bundesrepublik Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler haben dann die Möglichkeit, ihr Votum abzugeben und zu entscheiden, welche Abgeordneten in Zukunft im Parlament sitzen werden.

Hier kommen zunächst die Wahlergebnisse. Weiter unten liefern wir Ihnen dann noch eine Übersicht über alle Ortschaften im Wahlkreis Bautzen I. Ganz am Schluss ist das Ergebnis der Bundestagswahl aus dem Jahr 2017 aufgeführt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bautzen I

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bautzen I das Ergebnis der Erststimmen, mit denen ein Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem finden Sie hier das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden und die am Ende über die Mehrheiten im Bundestag entscheidend sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament schicken.

Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend regelmäßig, damit Sie immer aktuelle Ergebnisse sehen:

Hier finden Sie am 26. September das Datencenter mit allen Ergebnissen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Orte wie Bautzen, Bischofswerda, Hoyerswerda und Kamenz bilden den Wahlkreis 156 Bautzen I

Der Bundestagswahlkreis Bautzen I umfasst die meisten Städte und Gemeinden des sächsischen Landkreises Bautzen.

Der Wahlkreis hat rund 280.000 Einwohner, von denen etwa 214.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl lag bei 75,4 Prozent.

Zum Wahlkreis Bautzen I gehören diese Städte und Gemeinden (Einwohnerzahl in Klammern. Stand: 31. Dezember 2020):

Gemeindename Gemeindeart Einwohner Bautzen Große Kreisstadt 38.006 Hoyerswerda Große Kreisstadt 31.790 Kamenz Große Kreisstadt 16.998 Bischofswerda Große Kreisstadt 10.788 Lauta Stadt 8211 Pulsnitz Stadt 7433 Sohland Gemeinde 6628 Bernsdorf Stadt 6344 Schirgiswalde-Kirschau Stadt 6142 Wittichenau Stadt 5723 Lohsa Gemeinde 5187 Neukirch / Lausitz Gemeinde 4806 Wilthen Stadt 4786 Malschwitz Gemeinde 4637 Cunewalde Gemeinde 4587 Königsbrück Stadt 4565 Großdubrau Gemeinde 4268 Doberschau-Gaußig Gemeinde 4173 Haselbachtal Gemeinde 3997 Elsterheide Gemeinde 3435 Königswartha Gemeinde 3394 Radibor Gemeinde 3163 Weißenberg Stadt 3067 Göda Gemeinde 3020 Schmölln-Putzkau Gemeinde 2964 Großharthau Gemeinde 2832 Steinigtwolmsdorf Gemeinde 2801 Großpostwitz Gemeinde 2740 Elstra Stadt 2704 Demitz-Thumitz Gemeinde 2637 Burkau Gemeinde 2632 Kubschütz Gemeinde 2533 Schwepnitz Gemeinde 2463 Ohorn Gemeinde 2445 Neschwitz Gemeinde 2407 Oßling Gemeinde 2262 Hochkirch Gemeinde 2250 Obergurig Gemeinde 2090 Panschwitz-Kuckau Gemeinde 2071 Laußnitz Gemeinde 1837 Spreetal Gemeinde 1832 Ralbitz-Rosenthal Gemeinde 1709 Steina Gemeinde 1649 Lichtenberg Gemeinde 1632 Neukirch Gemeinde 1624 Rammenau Gemeinde 1342 Nebelschütz Gemeinde 1208 Räckelwitz Gemeinde 1111 Crostwitz Gemeinde 1022 Großnaundorf Gemeinde 965 Frankenthal Gemeinde 915 Puschwitz Gemeinde 808

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Bautzen I bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat sich bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Bautzen I Karsten Hilse von der AfD mit 33,2 Prozent der Erststimmen durchgesetzt. Auf dem zweiten Platz lag Roland Ermer, CDU, mit 30,6 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten mit Ergebnissen über 1 Prozent in der Übersicht:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Karsten Hilse AfD 33,2 Roland Ermer CDU 30,6 Caren Lay Linke 15,2 Uta Strewe SPD 10,0 Torsten Herbst FDP 5,8 Jens Bitzka GRÜNE 2,0 Günter Hutschalik Freie Wähler 2,2

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Bautzen I (Quelle: Bundeswahlleiter):Zweitstimmen

CDU : 27,1 Prozent

: 27,1 Prozent DIE LINKE: 14,2 Prozent

SPD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent AfD : 32,8 Prozent

: 32,8 Prozent GRÜNE: 2,4 Prozent

NPD : 1,5 Prozent

: 1,5 Prozent FREIE WÄHLER: 1,6 Prozent

FDP : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent Tierschutzpartei: 1,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.

(holc)