Wahlkreis Bayreuth: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier bekommen Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bayreuth. Neben der Stadt und dem Landkreis Bayreuth gehört teilweise der Landkreis Forchheim dazu.

Welche Parteien sind bei der Bundestagswahl 2021 erfolgreich? Das entscheiden die Menschen am 26. September auch im Wahlkreis Bayreuth in Bayern. Die Ergebnisse finden Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Der Wahlkreis umfasst sowohl die kreisfreie Stadt Bayreuth in Oberfranken, als auch den kompletten Landkreis Bayreuth. Aus dem Kreis Forchheim kommen noch einige Orte dazu.

Wer die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste Bundeskanzler wird, wählen die Bürger nicht direkt - indirekt aber schon, da sie über Abgeordnete und Parteien abstimmen. Alle Wahlergebnisse folgen in unserem Datencenter.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bayreuth

Rund 60 Millionen Wahlberechtigte gibt es in ganz Deutschland - rund 160.000 davon leben im Wahlkreis Bayreuth. Sie können mit ihren Erststimmen einen Direktkandidaten in den neuen Bundestag wählen. Mit den Zweitstimmen bestimmen sie, wie viele Sitze eine Partei im Parlament bekommt. Alle Ergebnisse zeigt unser Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 237 mit Stadt Bayreuth, Kreis Bayreuth und Kreis Forchheim

Die Stadt Bayreuth mit ihren etwa 74.000 Einwohnern ist der Sitz der Regierung von Oberfranken. Sie ist deutschlandweit bekannt - auch wegen der jährlich stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele.

Neben der Stadt gehört auch der Landkreis mit allen Städten, Gemeinden und Märkten zum Wahlkreis. Dazu kommen einige Teile aus dem Landkreis Forchheim. Hier eine Übersicht über alle Orte:

kreisfreie Stadt Bayreuth

Landkreis Bayreuth (komplett)

Ahorntal

Aufseß

Bad Berneck im Fichtelgebirge

im Betzenstein

Bindlach

Bischofsgrün

Creußen

Eckersdorf

Emtmannsberg

Fichtelberg

Gefrees

Gesees

Glashütten

Goldkronach

Haag

Heinersreuth

Hollfeld

Hummeltal

Kirchenpingarten

Mehlmeisel

Mistelbach

Mistelgau

Pegnitz

Plankenfels

Plech

Pottenstein

Prebitz

Schnabelwaid

Seybothenreuth

Speichersdorf

Waischenfeld

Warmensteinach

Weidenberg

Landkreis Forchheim

Ebermannstadt

Egloffstein

Gößweinstein

Gräfenberg

Hiltpoltstein

Obertrubach

Pretzfeld

Unterleinleiter

Weißenohe

Wiesenttal

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Forchheim gehören zum Wahlkreis Bamberg.

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Bayreuth der vergangenen Wahl

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 hatte sich im Wahlkreis Bayreuth die CSU-Direktkandidatin Silke Launert durchgesetzt, die 46,5 Prozent der Erststimmen erhielt. Auf Platz zwei landete Anette Kramme von der SPD mit 21,2 Prozent.

Bei den Zweitstimmen lag die CSU ebenfalls klar vorne. So sahen die Wahlergebnisse aus:

CSU : 41,9 Prozent

: 41,9 Prozent SPD : 18,3 Prozent

: 18,3 Prozent AfD : 10,7 Prozent

: 10,7 Prozent FDP : 9,0 Prozent

: 9,0 Prozent Grüne: 7,9 Prozent

Linke: 5,5 Prozent

Der CSU folgten also die SPD, die AfD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 2013 hatte die CSU fast 8 Prozentpunkte verloren, für die SPD ging es fast 5 Prozentpunkte nach unten. Die anderen großen Parteien konnten alle zulegen. (sge)

