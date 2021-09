Wahlkreis Bergstraße: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Bergstraße. Der umfasst den gleichnamigen hessischen Landkreis.

Sobald bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bergstraße am 26. September um 18 Uhr die Wahl beendet ist, finden Sie in diesem Artikel ständig die jeweils brandneuen Ergebnisse. Der Wahlkreis umfasst den hessischen Landkreis Bergstraße - während der ganzen Wahlnacht behalten wir exakt dieses Gebiet für Sie im Auge.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bergstraße

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bergstraße finden Sie an erster Stelle das Resultat der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. An zweiter Stelle liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt.

Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie hier immer die neuen Ergebnisse sehen:

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist er das wichtigste Organ des Staates.

Bei der Wahl können die mehr als 60 Millionen stimmberechtigten Frauen und Männer entscheiden, welche Abgeordneten in der nächsten Legislaturperiode im Staat über die Gesetzgebung entscheiden. Zur Erinnerung: Der Bundestag ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in der Bundesrepubkik. Demgegenüber stehen die Exekutive (das sind Regierung und öffentliche Verwaltung) sowie die Judikative (das ist die richterliche Gewalt).

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bergstraße: Welche Gemeinden gehören zum Wahlkreis 188?

Der Wahlkreis umfasst den vollständigen hessischen Landkreis Bergstraße mit diesen Gemeinden (in Klammern die Einwohnerzahlen am 31.12.20):

Städte

Bensheim (40.791)

(40.791) Bürstadt (16.492)

(16.492) Heppenheim (Bergstraße) (26.218)

(Bergstraße) (26.218) Hirschhorn ( Neckar ) (3.410)

) (3.410) Lampertheim (32.660)

(32.660) Lindenfels (5.084)

(5.084) Lorsch (13.831)

(13.831) Neckarsteinach (3.854)

(3.854) Viernheim (34.281)

(34.281) Zwingenberg (7.291)

Die Bevölkerung des gemeindefreien Gebiets Michelbuch gehört zur Stadt Neckarsteinach

Weitere Gemeinden

Abtsteinach (2.462)

(2.462) Biblis (9.135)

(9.135) Birkenau (9.852)

(9.852) Einhausen (6.458)

Fürth (10.586)

(10.586) Gorxheimertal (4.064)

Grasellenbach (4.130)

(4.130) Groß-Rohrheim (3.788)

(3.788) Lautertal / Odenwald (7.152)

/ (7.152) Mörlenbach (10.126)

(10.126) Rimbach (8.737)

(8.737) Wald-Michelbach (10.613)

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 198.418 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,7 Prozent.

Wahlergebnis: Das Ergebnis im Wahlkreis Bergstraße der vergangenen Wahl

Bei der vorigen Bundestagswahl lag unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Bergstraße der Bewerber Michael Günther Meister von der CDU mit 38,9 Prozent Stimmenanteil auf Platz 1, gefolgt von der SPD-Kandidatin Christine Lambrecht mit 26,9 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Michael Meister CDU 38,9 Christine Lambrecht SPD 26,9 Rolf Kahnt AfD 12,5 Moritz Müller GRÜNE 7,6 Till Mansmann FDP 7,6 Sascha Bahl DIE LINKE 5,5

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Bergstraße (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 33,2 Prozent

: 33,2 Prozent SPD : 22,3 Prozent

: 22,3 Prozent GRÜNE: 8,8 Prozent

DIE LINKE: 6,6 Prozent

AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent FDP : 11,8 Prozent

: 11,8 Prozent Tierschutzpartei: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

Mehr Infos: