Wahlkreis Berlin-Mitte: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin Mitte. Der Berliner Bezirk Mitte stellt den Wahlkreis 75 dar und liegt im Zentrum der Hauptstadt.

Am 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt. Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte können dann ihre Stimmen abgeben und damit über die Bundestagsabgeordneten der nächsten vier Jahre entscheiden. Nicht alle Erwachsenen in Deutschland machen jedoch von ihrem Wahlrecht Gebrauch - bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent.

Deutschland ist insgesamt in 299 Wahlkreise unterteilt, die jeweils ungefähr die selbe Anzahl an Einwohnern haben. Um sicherzustellen, dass aus allen Teilen des Landes ein Abgeordneter im Bundestag sitzt, wird aus jedem Wahlkreis ein Kandidat als Volksvertreter ins deutsche Parlament gewählt. Der Wahlkreis Berlin-Mitte hat die Nummer 75 und besteht aus nur einem Stadtbezirk, was insgesamt eher selten vorkommt. Die meisten Wahlkreise setzen sich aus mehreren Städten oder Gemeinden zusammen.

Am Wahlabend finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Berlin-Mitte. Darüber hinaus finden Sie am Ende des Artikels die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl mit Infos zu den Parteien mit den meisten Zweitstimmen und den Kandidaten, welche die meisten Erststimmen erhalten haben.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Mitte

Am 26. September schließen um 18 Uhr die Wahllokale, woraufhin die Prognosen der Wahlergebnisse in unserem Datencenter laufend aktualisiert werden - sie erhalten also immer die aktuellsten Ergebnisse. Wenn Sie also wissen möchten, wie sich die Vergabe der Erst- und Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Mitte gestaltet, dann sind Sie hier genau richtig.

Auf dem Stimmzettel kann jeder Wahlberechtige bei der Wahl zwei Kreuze setzen: Die Erststimme wird auf der linken Seite vergeben, die Zweitstimme auf der rechten Seite des Stimmzettels. Mit der Erststimme werden die Direktkandidaten mit den meisten Stimmen im jeweiligen Wahlkreis direkt in den Bundestag gewählt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt, die am Ende entscheidend dafür ist, wie viele Sitze eine Partei insgesamt im Bundestag besetzen darf.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Berlin-Mitte ist Wahlkreis 75

Die meisten Wahlkreise der Bundesrepublik setzen sich aus mehreren Städten oder Gemeinden zusammen. Nur in dicht bewohnten Gebieten kann unter Umständen auch ein Teil einer Stadt einen Wahlkreis bilden. So ist es bei dem Berliner Bezirk Mitte der Fall. Der Stadtbezirk gilt für die Bundestagswahl als Wahlkreis 75 und hat derzeit 383.360 Einwohner (Stand Dezember 2020).

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Berlin-Mitte der vergangenen Wahl

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 waren 206.706 der Einwohner wahlberechtigt und 151.412 gaben ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 73,2 Prozent entspricht.

Mit 23.5 Prozent der Stimmen wurde die SPD-Kandidatin Dr. Eva Högl per Direktmandat in den Bundestag gewählt. Stephan Rauhut von der Linken erhielt mit 20.5 Prozent die zweitmeisten Stimmen im Bezirk Mitte.

Die Verteilung der Zweitstimmen in Berlin-Mitte im Überblick:

Die Linke : 21,5 Prozent

: 21,5 Prozent CDU : 18,6 Prozent

: 18,6 Prozent SPD : 17,9 Prozent

: 17,9 Prozent Grüne: 17,2 Prozent

FDP : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent AfD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent Sonstige: 7,8 Prozent

(AZ)

Mehr Infos: