Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Walhlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf gibt es hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf stellt den Wahlkreis 79 dar.

Die Einwohner des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf dürfen am 26. September so wie alle deutschen Wahlberechtigten ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 abgeben. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 60 Millionen Erwachsene wahlberechtigt, wovon alle vier Jahre zwischen 70 und 80 Prozent auch tatsächlich von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

In 299 Wahlkreisen, die teilweise mehrere Gemeinden und Landkreise beinhalten, wird Ende September über das Parlament der kommenden vier Jahre bestimmt. Die Wahlkreise sollen alle etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben, was bei 83 Millionen Deutschen im Schnitt knapp 280.000 Menschen entspricht.

Für den Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf finden Sie hier unser Datencenter, das am Wahltag nach den ersten Auszählungen ständig aktualisiert wird. Außerdem haben wir am Ende des Artikels die Ergebnisse der Bundestagwahl 2017 des Berliner Bezirks für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf

Unser Datencenter liefert ständig aktualisierte Wahlergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Am Tag der Bundestagswahl, dem 26. September 2021, schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Wenn Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl für Berlin-Steglitz-Zehlendorf suchen, dann werden Sie hier fündig.

Zwei Stimmen darf jeder Wahlberechtigte Ende September abgeben. Das Kreuz auf der linken Seite gilt einem Kandidaten im jeweiligen Wahlkreis und derjenige mit den meisten Stimmen darf per Direktmandat direkt in den Bundestag einziehen. Mit der Zweitstimme kann dann noch eine Partei gewählt werden - diese muss nicht mit der Partei des gewählten Kandidaten übereinstimmen und beeinflusst die letztendliche Sitzverteilung im deutschen Parlament.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Berlin-Steglitz-Zehlendorf ist Wahlkreis 79

Der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf stellt den Wahlkreis 79 dar und liegt mit 308.840 Einwohnern (Stand Dezember 2020) über dem deutschen Wahlkreis-Durchschnitt. Die übrigen Wahlkreise der Bundesrepublik setzen sich oftmals aus mehreren Gemeinden, Stadtteilen oder Landkreisen zusammen. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in Berlin werden hier oft einzelne Bezirke der Hauptstadt als Wahlkreis eingeteilt.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Berlin-Steglitz-Zehlendorf der vergangenen Wahl

Von den insgesamt 308.840 des Bezirks waren bei der Bundestagswahl 2017 221.210 wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung in Berlin-Steglitz-Zehlendorf lag bei der vergangenen Bundestagswahl bei 81,7 Prozent - 180.720 Bewohner des Bezirks gaben ihre Stimme ab.

Per Direktmandat wurde mit 35,4 Prozent der Stimmen Thomas Heilmann von der CDU in den Bundestag geschickt. Über zehn Prozent weniger erhielt die Erstunterlegene Ute Finckh-Krämer. Hier die Verteilung der Erststimmen in Berlin-Steglitz-Zehlendorf in der Übersicht:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Thomas Heilmann CDU 35,4 Ute Finckh-Krämer SPD 24,6 Urban Aykal Grüne 12,7 Hartmut Ebbing FDP 9,1 Sabine Gollombeck AfD 8,2 Franziska Brychcy Linke 7,5 Alina Kranzosch Die PARTEI 2,1

Die Verteilung der Zweitstimmen in Berlin-Steglitz-Zehlendorf:

CDU : 29,8 Prozent

: 29,8 Prozent SPD : 19,2 Prozent

: 19,2 Prozent Grüne: 14,2 Prozent

FDP : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent Die Linke : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent AfD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent Sonstige: 4,7 Prozent

