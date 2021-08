Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Der Berliner Bezirk stellt den Wahlkreis 81 dar.

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg wird am 26. September genau wie in den 298 weiteren Wahlkreisen in Deutschland zur Bundestagswahl 2021 abgestimmt. Deutschlandweit sind mehr als 60 Millionen Erwachsene wahlberechtigt, doch in der Regel geben nur zwischen 70 und 80 Prozent davon auch ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl lag bei 76,2 Prozent.

Einschließlich des Wahlkreises Berlin-Tempelhof-Schöneberg gibt es in Deutschland insgesamt 299 Wahlkreise, die jeweils in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben sollten. Bei rund 83 Millionen Deutschen entspricht das pro Wahlkreis im Schnitt etwa 280.000 Menschen. Meist bilden mehrere Gemeinden, Städte und Landkreise einen Wahlkreis, um auf die entsprechende Anzahl an Einwohnern zu kommen.

Die Ergebnisse der diesjährigen Bundestagswahl 2021 für den Bezirk Berlin-Tempelhof-Schöneberg finden Sie am Wahlabend hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels informieren wir Sie darüber hinaus über die Ergebnisse der vergangenen Wahl im Jahr 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale am 26. September und dann beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen, was meistens bis spät in die Nacht andauert. Sobald die Zahlen vorliegen, erhalten Sie sie hier in unserem Datencenter für den Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Neben der Erststimme, die auf der linken Seite des Wahlzettels angekreuzt wird und unmittelbar einem Kandidaten des Wahlkreises gilt, entscheidet am Ende vor allem die Zweitstimme darüber, wie sich die Sitzverteilung im Bundestag verändert. Mit dem Kreuz auf der rechten Seite des Zettels wird nämlich eine Partei gewählt und anhand der Stimmenverteilung ergibt sich am Ende, wie viele der insgesamt 598 Sitze eine Partei besetzen darf.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Berlin-Tempelhof-Schöneberg ist Wahlkreis 81

Während die meisten Wahlkreise in Deutschland sich über größere Flächen erstrecken und mitunter mehrere Gemeinden oder Landkreise beinhalten, bilden in Berlin oftmals einzelne Stadtbezirke einen Wahlkreis. Auch im Fall von Berlin-Tempelhof-Schöneberg wurde der Bezirk zum Wahlkreis 81 erklärt. Der Stadtbezirk zählt mit 349.539 Einwohnern (Stand Dezember 2020) zu den einwohnerstärksten Bezirken der Hauptstadt.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Berlin-Tempelhof-Schöneberg der vergangenen Wahl

In Tempelhof-Schöneberg gaben 2017 bei der vergangenen Bundestagswahl 181.159 der insgesamt 235.250 Wahlberechtigen ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 77,0 Prozent - knapp über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 76,2 Prozent.

Die meisten Erststimmen und damit ein Direktmandat für den Bundestag erhielt mit 28,9 Prozent der CDU-Politiker Dr. Jan-Marco Luczak. Wie sich insgesamt die Erststimmen in Berlin-Tempelhof-Schöneberg verteilten, entnehmen Sie dieser Tabelle:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Jan-Marco Luczak CDU 28,9 Mechthild Rawert SPD 22 Renate Künast Grüne 18,9 Alexander King Die Linke 10,8 Lothar Mundt AfD 9,1 Holger Krestel FDP 6,4 Roman Archner Die PARTEI 2,2 Alexander Spies PIRATEN 0,9

So verteilten sich bei der Bundestagswahl 2017 die Zweitstimmen:

CDU : 25,0 Prozent

: 25,0 Prozent SPD : 20,2 Prozent

: 20,2 Prozent Grüne: 15,6 Prozent

Die Linke : 13,2 Prozent

: 13,2 Prozent FDP : 10,4 Prozent

: 10,4 Prozent AfD : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent Sonstige: 6,1 Prozent

