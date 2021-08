Wahlkreis Börde – Jerichower Land: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Börde – Jerichower Land mit Burg und Oschersleben (Bode).

Der Wahlkreis 67 liegt in Sachsen-Anhalt und setzt sich aus den beiden Landkreisen Börde und Jerichower Land zusammen. Zur Kreisreform im Jahr 2007 wurden auch in Sachsen-Anhalt die Wahlkreise neu gestaltet. Insgesamt gibt es nun neun Wahlkreise in dem Bundesland.

Welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin hat zur Bundestagswahl 2021 die meisten Stimmen im Wahlkreis 67 erhalten? Wie sieht die Verteilung der Zweitstimmen aus? Die Antworten erhalten Sie am Wahlsonntag, 26. September 2021.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Börde – Jerichower Land

In unserem Datencenter erhalten Sie nach der Auszählung an dieser Stelle im Artikel die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Börde – Jerichower Land:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 67 Börde – Jerichower Land mit Burg und Oschersleben (Bode)

Der Landkreis Jerichower Land hat insgesamt 89.403 Einwohner und Einwohnerinnen. Im Landkreis Börde leben 170.567 Einwohner und Einwohnerinnen und er beinhaltet insgesamt sieben Einheitsgemeinden - also Gemeinden, die ihre kommunalen Aufgaben selbstständig erfüllen. Hier sehen Sie den Überblick:

Landkreis Börde

Einheitsgemeinden:

Barleben

Haldensleben

Hohe Börde

Niedere Börde

Oebisfelde-Weferlingen

Oschersleben ( Bode )

) Sülzetal

Wanzleben-Börde

Wolmirstedt

Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Angern

Burgstall

Colbitz

Loitsche-Heinrichsberg

Rogätz

Westheide

Zielitz

Verbandsgemeinde Flechtingen

Altenhausen

Beendorf

Bülstringen

Calvörde

Erxleben

Flechtingen

Ingersleben

Verbandsgemeinde Obere Aller

Eilsleben

Harbke

Hötensleben

Sommersdorf

Ummendorf

Völpke

Wefensleben

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Am Großen Bruch

Ausleben

Gröningen

Kroppenstedt

Landkreis Jerichower Land

Biederitz

Burg

Elbe-Parey

Genthin

Gommern

Jerichow

Möckern

Möser

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Börde – Jerichower Land der vergangenen Wahl

Vor vier Jahren haben die Bürger im Wahlkreis 67 einem CDU-Direktkandidaten die meisten Erststimmen gegeben: Manfred Behrens erreichte 37,8 Prozent. An zweiter Stelle landete Kerstin Auerbach (Die Linke) mit 20,3 Prozent. Im Wahlkreis waren vor vier Jahren 220.786 Menschen wahlberechtigt. 68,2 Prozent machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Neben den Erststimmen sollen auf dem Stimmzettel auch die Zweitstimmen vergeben werden. Sie gelten einer gesamten Partei und bestimmen, wie viele Sitze im Parlament besetzt werden dürfen. Im Wahlkreis Börde – Jerichower Land erhielt die CDU die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl im Jahr 2017. Hier erhalten Sie das Ergebnis der Zweitstimmen vor vier Jahren im Überblick und können die Ergebnisse mit denen aus Sachsen-Anhalt vergleichen:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 67 (2017) Zweitstimmen Sachsen-Anhalt (2017) CDU 32,1 Prozent 30,3 Prozent SPD 16,2 Prozent 15,2 Prozent FDP 7,7 Prozent 7,8 Prozent Grüne 2,9 Prozent 3,7 Prozent Die Linke 16,6 Prozent 17,7 Prozent AfD 18,8 Prozent 19,6 Prozent Sonstige 5,6 Prozent 5,7 Prozent

