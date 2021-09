Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Der Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I ist einer von zehn Wahlkreisen in Brandenburg. Am 26. September findet in Deutschland die Bundestagswahl 2021 statt und auch die Bürger im Wahlkreis 60 geben ihre Stimme ab. Hier finden Sie am Wahlabend die aktuellen Ergebnisse.

Im Bundestagswahlkreis wählen neben der kreisfreien Stadt Brandenburg auch einige Gemeinden und Städte aus drei Landkreisen. Hier sehen Sie alle Infos rund um die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 60.

Am Sonntag, 26. September 2021, haben Bürger in den Wahllokalen zwischen 8 und 18 Uhr die Möglichkeit ihre Stimmen abzugeben. Nach der Schließung der Wahllokale finden Sie hier die aktuellen Bundestagswahl-Ergebnisse 2021 im Wahlkreis 60:

Brandenburg an der Havel hat 72.040 Einwohner und liegt im Wahlkreis 60. Hier sehen Sie den Überblick aller Städte und Gemeinden in den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming:

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

Vom Landkreis Havelland

amtsfreie Gemeinden:

Milower Land

Premnitz

Rathenow

Die restlichen Gemeinden im Landkreis Havelland wählen im Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I und im Wahlkreis Oberhavel – Havelland II.

Vom Landkreis Potsdam-Mittelmark

amtsfreie Gemeinden:

Bad Belzig

Beelitz

Groß Kreutz ( Havel )

( ) Kloster Lehnin

Seddiner See

Treuenbrietzen

Werder ( Havel )

) Wiesenburg /Mark

Amt Beetzsee

Beetzsee

Beetzseeheide

Havelsee

Päwesin

Roskow

Amt Brück

Borkheide

Borkwalde

Brück

Golzow

Linthe

Planebruch

Amt Niemegk

Mühlenfließ

Niemegk

Planetal

Rabenstein / Fläming

Amt Wusterwitz

Bensdorf

Rosenau

Wusterwitz

Amt Ziesar

Buckautal

Görzke

Gräben

Wenzlow

Wollin

Ziesar

Die restlichen Gemeinden im Landkreis Potsdam-Mittelmark wählen im Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II.

Vom Landkreis Teltow-Fläming

Gemeinden Jüterbog

Niedergörsdorf

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Teltow-Fläming wählen im Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II und im Wahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I der vergangenen Wahl

In Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl vor vier Jahren bei 76,1 Prozent. Dietlind Tiemann (CDU) erhielt mit einem Ergebnis von 31,8 Prozent die meisten Erststimmen.

Hier sehen Sie das Zweitstimmen-Ergebnis vor vier Jahren im Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 60 (2017) Zweitstimmen Brandenburg (2017) CDU 28,2 Prozent 26,7 Prozent SPD 20,7 Prozent 17,6 Prozent FDP 6,5 Prozent 7,1 Prozent Grüne 4,2 Prozent 5,0 Prozent Die Linke 16,6 Prozent 17,2 Prozent AfD 17,9 Prozent 20,2 Prozent Sonstige 6,0 Prozent 6,3 Prozent

