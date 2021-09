Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven mit den Stadtbezirken West, Nord, Mitte und Süd.

Bremen ist das kleinste Bundesland Deutschlands und wird zur Bundestagswahl 2021 in zwei Wahlkreise aufgeteilt: Bremen I (Wahlkreis 54) und Bremen II – Bremerhaven (Wahlkreis 55). Hier in diesem Artikel finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven

Es werden zwei Stimmen vergeben: Eine Erststimme an eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis und die Zweitstimme an eine Partei.

Hier finden Sie am 26. September 2021 die Bundestagswahl-Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven über unser Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 55 Bremen II – Bremerhaven mit dem Stadtbezirk Nord, West, Mitte und Süd

Die Bevölkerung der Stadt Bremen (566.573 Einwohner und Einwohnerinnen), wählt in zwei Wahlkreisen. Die Stimmen der Stadtbezirke West und Nord wählen im Wahlkreis 54, die Stadtbezirke Mitte und Süd werden aufgeteilt. Bremerhaven hat 113.557 Einwohner und Einwohnerinnen. Die Stimmen der kreisfreien Stadt zählen alle zum Wahlkreis 55. Hier sehen Sie die Stadtbezirke mit ihren Stadtteilen und den Ortsteilen auf einen Blick.

Von der kreisfreien Stadt Bremen

der Stadtbezirk West

Blockland

Findorff ( Regensburger Straße , Findorff-Bürgerweide, Weidedamm, In den Hufen)

, Findorff-Bürgerweide, Weidedamm, In den Hufen) Walle (Utbremen, Steffensweg, Westend, Walle, Osterfeuerberg, Hohweg, Überseestadt)

Gröpelingen (Lindenhof, Gröpelingen , Ohlenhof, In den Wischen, Oslebshausen)

der Stadtbezirk Nord

Burglesum (Burg-Grambke, Werderlan, Burgdamm, Lesum, St. Magnus )

) Vegesack ( Vegesack , Grohn, Schönebeck , Aumund-Hammersbeck, Fähr-Lobbendorf)

( , Grohn, , Aumund-Hammersbeck, Fähr-Lobbendorf) Blumenthal ( Blumenthal , Rönnebeck, Lüssum-Bockhorn, Farge, Rekum)

vom Stadtbezirk Mitte

der Stadtteil Häfen (Industriehäfen, Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven , Neustädter Hafen, Hohentorshafen)

vom Stadtbezirk Süd

der Stadtteil Woltmershausen (Woltmershausen, Rablinghausen)

die Ortsteile Seehausen , Strom

kreisfreie Stadt Bremerhaven

Stadtbezirk Nord (nördlich der Geeste)

Stadtteil Weddewarden

Ortsteil Weddewarden

Stadtteil Leherheide

Ortsteil Königsheide

Ortsteil Fehrmoor

Ortsteil Leherheide-West

Stadtteil Lehe

Ortsteil Speckenbüttel

Ortsteil Eckernfeld

Ortsteil Twischkamp

Ortsteil Goethestraße

Ortsteil Klushof

Ortsteil Schierholz

Ortsteil Buschkämpen

Stadtteil Mitte

Ortsteil Mitte-Süd

Ortsteil Mitte-Nord

Stadtbezirk Süd (südlich der Geeste)

Stadtteil Geestemünde

Ortsteil Geestemünde-Nord

Ortsteil Geestendorf

Ortsteil Geestemünde-Süd

Ortsteil Bürgerpark

Ortsteil Grünhöfe

Stadtteil Schiffdorferdamm

Ortsteil Schiffdorferdamm

Stadtteil Surheide

Ortsteil Surheide

Stadtteil Wulsdorf

Ortsteil Dreibergen

Ortsteil Jedutenberg

Stadtteil Fischereihafen

Ortsteil Fischereihafen

Ortsteil Luneplate

Die restlichen Stadt- und Ortsteile von Bremen wählen im Wahlkreis Bremen I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Bremen II – Bremerhaven der vergangenen Wahl

Bei einer Wahlbeteiligung von 66 Prozent haben im Wahlkreis 55 haben folgende Direktkandidaten und Direktkandidatinnen bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 die meisten Erststimmen erhalten:

Uwe( SPD ) mit 34,0 Prozent der Stimmen

) mit 34,0 Prozent der Stimmen Else Katharina Bettina Hornhues ( CDU ) mit 25,0 Prozent der Stimmen

Hier finden Sie einen Überblick zu den Zweitstimmen der Wahl im Jahr 2017:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 55 (2017) Zweitstimmen Bremen (2017) CDU 29,0 Prozent 25,1 Prozent SPD 23,9 Prozent 26,8 Prozent FDP 8,2 Prozent 9,3 Prozent Grüne 9,0 Prozent 11,1 Prozent Die Linke 12,5 Prozent 13,4 Prozent AfD 12,1 Prozent 10,0 Prozent Sonstige 4,7 Prozent 4,3 Prozent

