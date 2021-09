Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen: Das sind die Wahlergebnisse für Orte aus dem Landkreis Karlsruhe und aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Wie setzt sich der deutsche Bundestag in den nächsten vier Jahren zusammen? Auch die Menschen im Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen in Baden-Württemberg wurden dazu aufgerufen, ihre Stimmen zur Bundestagswahl 2021 abzugeben. Die Ergebnisse gibt es nach der Auszählung am 26. September weiter unten im Datencenter.

Zum Bundestagswahlkreis Bruchsal - Schwetzingen gehören zwei Landkreise, aber beide nur teilweise. Im Landkreis Karlsruhe liegt unter anderem Bruchsal, zum Rhein-Neckar-Kreis zählt mit Schwetzingen die andere Stadt, die dem Wahlkreis mit der Nummer 278 den Namen gibt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen

Alle vier Jahre wird das Parlament in Deutschland neu gewählt. Den Bürgern steht es dabei offen, ob sie das per Briefwahl oder vor Ort in den Wahllokalen erledigen. Alle Ergebnisse für den Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen sehen Sie zur Bundestagswahl 2021 hier.

Von den Direktkandidaten zieht derjenige auf jeden Fall in den neuen Bundestag ein, der die meisten Stimmen im Wahlkreis bekommt. Daneben stellen die Parteien auch Bewerber auf den Landeslisten auf. Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten von diesen Listen ins Parlament kommen, hängt von der Zweitstimme ab. Sie ist entscheidend dafür, wie viele Sitze einer Partei insgesamt zustehen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 278 mit Landkreis Karlsruhe und Rhein-Neckar-Kreis

Alle 299 Wahlkreise in Deutschland müssen ungefähr dieselbe Einwohnerzahl umfassen. Steigt die Anzahl der Einwohner, kann sich auch die Einteilung der Wahlkreise verändern. Daher gibt es den Bundestagswahlkreis Bruchsal - Schwetzingen in Baden-Württemberg auch erst seit 2002. Vorher waren die Orte noch auf die Wahlkreise Karlsruhe-Land und Heidelberg aufgeteilt.

Welche Gemeinden und Städte aus dem Landkreis Karlsruhe und dem Rhein-Neckar-Kreis gehören zum Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen? Das sind alle Orte in der Übersicht:

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn

Bruchsal

Forst

Hambrücken

Karlsdorf-Neuthard

Kronau

Oberhausen-Rheinhausen

Östringen

Philippsburg

Ubstadt-Weiher

Waghäusel

Rhein-Neckar-Kreis

Altlußheim

Brühl

Hockenheim

Ketsch

Neulußheim

Oftersheim

Plankstadt

Reilingen

Schwetzingen

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Karlsruhe liegen im Wahlkreis Karlsruhe-Land, die anderen Orte aus dem Rhein-Neckar-Kreis gehören zum Wahlkreis Heidelberg und zum Wahlkreis Rhein-Neckar.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen der vorherigen Wahl

Wie hatten die Menschen im Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen 2017 bei der Bundestagswahl gewählt? So sahen damals die Wahlergebnisse für die Zweitstimmen aus:

CDU : 34,8 Prozent

: 34,8 Prozent SPD : 17,4 Prozent

: 17,4 Prozent AfD : 14,9 Prozent

: 14,9 Prozent FDP : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent Grüne: 10,2 Prozent

Linke: 5,7 Prozent

Von den Direktkandidaten im Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen holte bei der Wahl vor vier Jahren der CDU-Bewerber Olav Gutting die meisten Erststimmen. Sein Wahlergebnis lag bei 41,5 Prozent. (sge)

Mehr Infos: