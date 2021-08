Wahlkreis Calw: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Calw erhalten Sie hier. Dazu gehören der Landkreis Calw mit Nagold und der Landkreis Freudenstadt mit Horb.

299 Wahlkreise gibt es in ganz Deutschland. Im Baden-Württemberg bilden der Landkreis Calw und der Landkreis Freudenstadt zusammen den Wahlkreis Calw. Wie wählen die Menschen hier? Nach der Auszählung am 26. September finden Sie in diesem Artikel alle Ergebnisse.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Calw

Bei der Bundestagswahl gibt es zwei Ergebnisse: Der Blick wird sich vor allem auf die Zweitstimmen richten. Denn mit diesen wählen die Menschen die Parteien und entscheiden darüber, wer wie viel Macht im neuen Parlament bekommt. Die stärkste Partei geht üblicherweise in die Koalitionsverhandlungen und stellt die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler.

Mit den Erststimmen wählen die Wahlberechtigten keine Partei, sondern eine bestimmte Person. In jedem Wahlkreis haben sich Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufstellen lassen. Wer die meisten Erststimmen bekommt, schafft auf jeden Fall den Sprung ins deutsche Parlament. Für den Wahlkreis Calw sehen Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 hier im Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 280 mit Landkreis Calw und Landkreis Freudenstadt

Die Aufteilung für den Bundestagswahlkreis Calw ist klar geregelt: Es zählen wirklich alle Orte aus dem Landkreis Calw und alle Orte aus dem Landkreis Freudenstadt dazu. Welche sind das genau? Hier bekommen Sie die komplette Übersicht über alle Städte und Gemeinden im Wahlkreis mit der Nummer 280:

Landkreis Calw

Altensteig

Althengstett

Bad Herrenalb

Bad Liebenzell

Bad Teinach-Zavelstein

Bad Wildbad

Calw

Dobel

Ebhausen

Egenhausen

Enzklösterle

Gechingen

Haiterbach

Höfen an der Enz

Nagold , Große Kreisstadt

, Große Kreisstadt Neubulach

Neuweiler

Oberreichenbach

Ostelsheim

Rohrdorf

Schömberg

Simmersfeld

Simmozheim

Unterreichenbach

Wildberg

Landkreis Freudenstadt

Alpirsbach

Dornstetten

Freudenstadt

Horb am Neckar

Bad Rippoldsau-Schapbach

Baiersbronn

Empfingen

Eutingen im Gäu

im Gäu Glatten

Grömbach

Loßburg

Pfalzgrafenweiler

Schopfloch

Seewald

Waldachtal

Wörnersberg

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Calw der vorherigen Wahl

In der Regel wählen die Menschen alle vier Jahre den Bundestag in Deutschland. Nach der vergangenen Wahl im Jahr 2017 hatte sich eine Große Koalition aus Union und SPD gebildet. Wie hatten die Menschen im Wahlkreis Calw damals gewählt?

Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten hatte sich vor vier Jahren der CDU-Politiker Hans-Joachim Fuchtel durchgesetzt. Er kam auf ein Ergebnis von 43,3 Prozent. Deutlich schlechter fiel das Wahlergebnis der heutigen SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken aus: Es lag bei 16,9 Prozent.

Bei den Zweitstimmen sahen die Ergebnisse im Bundestagswahlkreis Calw 2017 so aus:

CDU : 37,2 Prozent

: 37,2 Prozent AfD : 15,0 Prozent

: 15,0 Prozent SPD : 14,4 Prozent

: 14,4 Prozent FDP : 14,3 Prozent

: 14,3 Prozent Grüne: 9,9 Prozent

Linke: 5,1 Prozent

Die CDU wurde zwar stärkste Kraft, verlor im Vergleich zu 2013 aber auch ganze 14 Prozentpunkte. Für die SPD ging es rund 3 Prozentpunkte nach unten. AfD, FDP, Grüne und Linke konnten alle zulegen. (sge)