Wahlkreis Dresden I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Dresden I veröffentlicht. Zu diesem Wahlkreis gehören die Stadtbezirke Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen und Prohlis der kreisfreien Stadt Dresden.

Bundestagswahl 2021: Sobald die Ergebnisse vorliegen, bekommen Sie die Zahlen für den Wahlkreis Dresden I hier in diesem Artikel.

Deutschland ist bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September 2021 in 299 Wahlkreise aufgeteilt. An diesem Tag haben über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit zur Stimmabgabe. Sie können dabei entscheiden, welche Abgeordneten in der nächsten Wahlperiode die Gesetzgebung im Staat bestimmen werden.

Zur Erinnerung: Der Bundestag ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in Deutschland. Demgegenüber stehen die Exekutive und die Judikative.

Hier finden Sie zunächst die Wahlergebnisse. Anschließend geben wir eine Übersicht zu den Stadtbezirken im Wahlkreis Dresden I. Ganz am Ende dieses Artikels liefern wir Ihnen noch das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Dresden I

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Dresden I das Ergebnis der Erststimmen, mit denen der Direktkandidat oder die Direktkandidatin ins Parlament gewählt wird.

Darüber hinaus finden Sie das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden - die entscheiden am Ende des Tages, wie die Mehrheiten im Bundestag verteilt sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament bringen.

Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend regelmäßig, damit Sie immer aktuelle Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 159 - Dresden I mit den Stadtbezirken Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen und Prohlis

Der Bundestagswahlkreis Dresden I umfasst die Stadtbezirke Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen und Prohlis der kreisfreien Stadt Dresden. Zur Bundestagswahl 2013 erhielt der Wahlkreis die neue Nummer 159 – sein Zuschnitt wurde jedoch nicht verändert. Weitere Stadtbezirke von Dresden gehören zum Wahlkreis Dresden II - Bautzen II.

Bei der Bundestagswahl 2005 erlangte er bundesweites Aufsehen, weil die Bürger nach dem Tod der NPD-Direktkandidatin Kerstin Lorenz nicht wie im restlichen Bundesgebiet am 18. September 2005 wählen konnten, sondern erst in einer Nachwahl am 2. Oktober 2005.

Der Wahlkreis hat rund 280.000 Einwohner, von denen knapp 230.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 betrug 78,6 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Dresden I bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Dresden I Gottfried Andreas Lämmel ( CDU) gewonnen. Sein Erststimmen-Ergebnis lautete bei der vorigen Bundestagswahl 24,6 Prozent. Den zweiten Platz belegte Klaus Brähmig von der AfD mit 22,4 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die mehr als ein Prozent der Erststimmen geholt hatten:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Andreas Lämmel CDU 24,6 Jens Maier AfD 22,4 Katja Kipping Die Linke 21,0 Christian Avenarius SPD 13,2 Robert Malorny FDP 7,5 Thomas Löser Bündnis 90/Die Grünen 6,5 Sören Tobias Hinze Die PARTEI 2,0 Jörg Smuda Piraten 1,0

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Dresden I (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 24,4 Prozent

: 24,4 Prozent DIE LINKE: 17,1 Prozent

SPD : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent AfD : 23,1 Prozent

: 23,1 Prozent GRÜNE: 7,7 Prozent

FDP : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent DIE PARTEI: 1,7 Prozent

Tierschutzpartei: 1,2 Prozent

