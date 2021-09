Wahlkreis Dresden II - Bautzen II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Dresden II - Bautzen II veröffentlicht. Zu dem Wahlkreis gehören viele Stadtbezirke von Dresden und Orte aus dem Landkreis Bautzen.

Bundestagswahl 2021: Sobald die Ergebnisse vorliegen, bekommen Sie die Zahlen für den Wahlkreis Dresden II - Bautzen II hier in diesem Artikel.

Zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, ist die Bundesrepublik Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler haben dann die Möglichkeit, ihr Votum abzugeben und zu entscheiden, welche Abgeordneten in Zukunft im Parlament sitzen werden.

Hier finden Sie zunächst die Wahlergebnisse. Anschließend geben wir Ihnen eine Übersicht über die Stadtbezirke beziehungsweise Orte im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II. Ganz am Ende dieses Artikels liefern wir Ihnen noch das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Dresden II - Bautzen II

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II das Ergebnis der Erststimmen, mit denen der Direktkandidat oder die Direktkandidatin ins Parlament gewählt wird.

Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden - diese Zahl entscheidet darüber, wie die Mehrheiten im Bundestag verteilt sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament entsenden. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, so dass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 160: Was gehört von Dresden und vom Kreis Bautzen dazu?

Der Bundestagswahlkreis Dresden II - Bautzen II umfasst von Dresden die Stadtbezirke Cotta, Klotzsche, Loschwitz, Neustadt und Pieschen sowie die Ortschaften Altfranken, Cossebaude, Gompitz, Langebrück, Mobschatz, Oberwartha, Schönborn, Schönfeld-Weißig und Weixdorf. Vom Landkreis Bautzen gehören auch die Gemeinden Arnsdorf, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Wachau, Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf dazu.

Zur Bundestagswahl 2013 wurde die Nummer des Wahlkreises Dresden II – Bautzen II in 160 geändert; sein Zuschnitt blieb jedoch unverändert. Weitere Stadtbezirke von Dresden gehören zum Wahlkreis Dresden I.

Der Wahlkreis hat knapp 280.000 Einwohner, von denen gut 235.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 betrug 79,3 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Dresden II - Bautzen II bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hatte bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II Arnold Vaatz ( CDU) das Rennen für sich entschieden. Sein Erststimmen-Ergebnis lautete bei der vorigen Bundestagswahl 25,5 Prozent. Auf dem zweiten Platz landete Anka Ingrid Willms ( AfD) mit 22,3 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die mehr als 1 Prozent der Stimmen erhalten hatten:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Arnold Vaatz CDU 25,5 Anka Willms AfD 22,3 Tilo Kießling Die Linke 17,5 Richard Kaniewski SPD 11,1 Stephan Kühn Bündnis 90/Die Grünen 8,6 Christoph Blödner FDP 7,0 Astrid Beier Freie Wähler 1,5 Martin Schulte-Wissermann Piraten 1,5

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 23,1 Prozent

: 23,1 Prozent DIE LINKE: 17,3 Prozent

SPD : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent AfD : 23,3 Prozent

: 23,3 Prozent GRÜNE: 9,0 Prozent

FDP : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent FREIE WÄHLER: 1,0 Prozent

DIE PARTEI: 2,1 Prozent

Tierschutzpartei: 1,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.

