Wahlkreis Düsseldorf II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Wir liefern am Wahltag die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Düsseldorf II. Zu Wahlkreis 107 gehören die Düsseldorfer Bezirke 3, 8, 9 und 10.

Bei der Bundestagswahl 2021 wird am 26. September in insgesamt 299 Wahlkreisen gewählt. Jeder Wahlkreis sollte in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. So soll gewährleistet werden, dass jeder gewählte Bundestagsabgeordnete auch die selbe Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertritt. Aus diesem Grund werden größere Landkreise und Städte oft in mehrere Wahlkreise aufgeteilt, wie es auch bei Düsseldorf der Fall ist.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Düsseldorf II

Wahlberechtigte dürfen am 26. September zwischen 8 und 18 Uhr zwei Stimmen in den Wahllokalen abgeben. Mit der Erststimme, die auf der linken Seite des Wahlzettels vergeben wird, wählt man einen Kandidaten des jeweiligen Wahlkreises. Die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht dann per Direktmandat in den Bundestag ein.

Die Zweitstimme gilt einer Partei und ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie viele Sitze die Parteien in den kommenden vier Jahren im deutschen Parlament besetzen dürfen. Wenn Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Düsseldorf II suchen, dann werden Sie hier fündig. Unser Datencenter hat am Wahlabend die Ergebnisse der diesjährigen Wahl für Sie.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 107 mit den Düsseldorfer Stadtbezirken 3, 8, 9 und 10

Düsseldorf hat insgesamt 620.523 Einwohner und ist damit zu groß, um einen einzelnen Wahlkreis zu bilden. Für die Bundestagswahl 2021 ist die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens daher anhand der zehn Stadtbezirke in zwei Wahlkreise unterteilt. Welche Bezirke sind im Wahlkreis 107 vertreten und wie viele Einwohner haben sie? Die Antwort liefert die folgende Übersicht:

Stadtbezirk 3 (109.320)

3 (109.320) Stadtbezirk 8 (56.523)

8 (56.523) Stadtbezirk 9 (89.162)

9 (89.162) Stadtbezirk 10 (24.909)

Die anderen Bezirke gehören zum Wahlkreis Düsseldorf I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Düsseldorf II der vergangenen Wahl

Mit ihrer Erststimme wählten die Menschen im Wahlkreis Düsseldorf II die CDU-Politikerin Sylvia Pantel per Direktmandat in den Bundestag. Sie erhielt mit 33,8 Prozent mehr als ein Drittel aller Stimmen. Der Erstunterlegene Andreas Rimkus erhielt 27,3 Prozent der Stimmen.

2017 waren im Wahlkreis Düsseldorf II 193.175 Personen wahlberechtigt. Von ihnen gaben 143.599 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 74,3 Prozent entspricht - knapp zwei Prozentpunkte unter dem bundesweiten Durchschnitt von 76,2 Prozent.

So verteilten sich bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Düsseldorf II die Zweitstimmen:

CDU : 28,5 Prozent

: 28,5 Prozent SPD : 23,3 Prozent

: 23,3 Prozent FDP : 14,9 Prozent

: 14,9 Prozent Grüne: 10,1 Prozent

Die Linke : 9,9 Prozent

: 9,9 Prozent AfD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

Die großen Verlierer der vergangenen Bundestagswahl waren CDU und SPD. Die Christdemokraten verloren 8,5 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2013 und die SPD büßte knapp sieben Prozentpunkte ein. Der große Gewinner war 2017 auf der anderen Seite die FDP. Die freien Demokraten machten gegenüber 2013 mehr als neun Prozentpunkte an Stimmen gut. (AZ)