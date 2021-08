Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis. Der umfasst die kreisfreie Stadt Eisenach und die beiden Landkreise mit Städten wie Bad Salzungen oder Mühlhausen.

Wenn bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis die Wahllokale schließen, liefern wir Ihnen in diesem Artikel praktisch in Echtzeit die aktuellen Ergebnisse. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Eisenach und die beiden Landkreise.

Über 60 Millionen Menschen dürfen bei der Bundestagswahl abstimmen. Wahlberechtigt sind Deutsche, sobald sie volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis finden Sie an erster Stelle das Resultat der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. An zweiter Stelle liefern wir Ihnen das Wahlergebnis der Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie hier immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis: Welche Gebiete gehören zum Wahlkreis 190?

Der Wahlkreis umfasst...

... die kreisfreie Stadt Eisenach

... den Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Anrode (3125)

(3125) Bad Langensalza (17.211)

(17.211) Dünwald (2237)

Menteroda (1885)

(1885) Mühlhausen / Thüringen (35.799)

/ (35.799) Unstruttal (3065)

Bad Tennstedt (2474)

(2474) Ballhausen (813)

Blankenburg (160)

Bruchstedt (277)

Haussömmern (227)

(227) Hornsömmern (160)

Kirchheilingen (790)

(790) Kutzleben (586)

(586) Mittelsömmern (205)

Sundhausen (361)

(361) Tottleben (133)

Urleben (399)

Herbsleben (2917)

(2917) Großvargula (690)

(690) Nottertal-Heilinger Höhen (5742)

Körner (1628)

Marolterode (315)

Südeichsfeld (6574)

(6574) Rodeberg (2046)

Unstrut-Hainich (5160)

Schönstedt (1315)

(1315) Vogteii (4323)

Kammerforst (791)

(791) Oppershausen (290)

... den Landkreis Wartburgkreis mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Barchfeld-Immelborn (4559)

(4559) Bad Liebenstein (7665)

(7665) Gerstungen (9034)

(9034) Hörselberg-Hainich (6165)

Krayenberggemeinde (5044)

Treffurt (5936)

(5936) Unterbreizbach (3366)

(3366) Vacha , Stadt (5055)

, Stadt (5055) Werra-Suhl-Tal (6347)

Wutha-Farnroda (6278)

(6278) Amt Creuzburg (4705)

(4705) Berka v. d. Hainich (728)

Bischofroda (642)

Frankenroda (317)

Hallungen (187)

Krauthausen (1578)

(1578) Lauterbach (651)

(651) Nazza (542)

Bad Salzungen (23.177)

(23.177) Leimbach (1725)

(1725) Dermbach (7277)

(7277) Empfertshausen (524)

Oechsen (598)

Weilar (836)

(836) Wiesenthal (735)

(735) Geisa (4760)

(4760) Buttlar (1255)

(1255) Gerstengrund (66)

Schleid (1027)

(1027) Ruhla , Stadt (5406)

, Stadt (5406) Seebach (1782)

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 222.558 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,3 Prozent.

Wahlergebnis: Das Ergebnis im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis der vorherigen Wahl

Bei der vorigen Bundestagswahl hatte unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis der Bewerber Christian Hirte ( CDU) mit 34,4 Prozent Stimmenanteil die Nase vorn. Platz 2 belegte Klaus Stöber von der AfD mit 21,2 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Christian Hirte CDU 34,4 Klaus Stöber AfD 21,2 Sigrid Hupach DIE LINKE 15,5 Michael Klostermann SPD 15,2 Lars Christian Schröder FDP 5,0 Andreas Hundertmark GRÜNE 3,1 Andreas Böhme Freie Wähler 3,1 Patrick Wieschke NPD 2,0

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 30,0 Prozent

: 30,0 Prozent DIE LINKE: 15,6 Prozent

SPD : 14,4 Prozent

: 14,4 Prozent AfD : 22,3 Prozent

: 22,3 Prozent GRÜNE: 3,5 Prozent

NPD : 1,9 Prozent

: 1,9 Prozent FDP : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent FREIE WÄHLER: 2,0 Prozent

Die PARTEI: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)