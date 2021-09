Wahlkreis Emmendingen - Lahr: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Emmendingen – Lahr: Hier erhalten Sie die Ergebnisse für den Landkreis Emmendingen und für viele Orte aus dem Ortenaukreis.

Am 26. September haben in Deutschland 60 Millionen Menschen die Möglichkeit, ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 abzugeben. Wie fallen die Ergebnisse im Wahlkreis Emmendingen – Lahr in Baden-Württemberg aus? Das erfahren Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Zum Bundestagswahlkreis Emmendingen - Lahr gehört zum einen der komplette Landkreis Emmendingen mit seinen rund 170.000 Einwohnern. Dazu kommen noch Städte und Gemeinden aus dem Ortenaukreis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Emmendingen – Lahr

Bei einer Bundestagswahl können die Wähler zwei Kreuze auf dem Wahlzettel setzen. In der linken Spalte sind die Personen aufgeführt, die von den Parteien als Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt wurden. Wer die meisten Erststimmen bekommt, zieht als Wahlkreisabgeordneter direkt in den Bundestag ein. In der rechten Spalte wird außerdem die Zweitstimme an eine Partei vergeben. Je mehr eine Partei bekommt, desto mehr Kadidaten von ihren Landeslisten kommen zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament. Alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Emmendingen – Lahr zeigt das Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 283 mit Landkreis Emmendingen und Ortenaukreis

Der Landkreis Emmendingen liegt im Südwesten von Baden-Württemberg. Da alle 299 Wahlkreise in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben müssen, bildet er nicht alleine einen Wahlkreis. Es kommen noch eine ganze Reihe von Orten aus dem Ortenaukreis dazu.

Welche Gemeinden und Städte genau zum Wahlkreis Emmendingen – Lahr mit der Nummer 283 gehören, sehen Sie hier in der Übersicht.

Landkreis Emmendingen (komplett)

Bahlingen am Kaiserstuhl

Biederbach

Denzlingen

Elzach

Emmendingen

Endingen am Kaiserstuhl

am Forchheim

Freiamt

Gutach im Breisgau

Herbolzheim

Kenzingen

Malterdingen

Reute

Rheinhausen

Riegel am Kaiserstuhl

Sasbach am Kaiserstuhl

Sexau

Simonswald

Teningen

Vörstetten

Waldkirch , Große Kreisstadt

, Große Kreisstadt Weisweil

Winden im Elztal

Wyhl am Kaiserstuhl

Ortenaukreis

Ettenheim

Fischerbach

Friesenheim

Haslach im Kinzigtal ,

, Hofstetten

Kappel-Grafenhausen

Kippenheim

Lahr / Schwarzwald

/ Mahlberg

Meißenheim

Mühlenbach

Ringsheim

Rust,

Schuttertal

Schwanau

Seelbach

Steina

Die weiteren Orte aus dem Ortenaukreis gehören zum Wahlkreis Offenburg und zum Wahlkreis Schwarzwald-Baar.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Emmendingen – Lahr der vorherigen Wahl

Ein Blick auf die Ergebnisse der vorherigen Bundestagswahl im Jahr 2017: Damals hatte sich der Direktkandidat der CDU im Wahlkreis Emmendingen – Lahr durchgesetzt: Peter Siegfried Weiß holte ein Ergebnis von 37,6 Prozent vor Johannes Fechner von der SPD mit einem Wahlergebnis von 23,7 Prozent.

Bei den Zweitstimmen sahen die Wahlergebnisse im Bundestagswahlkreis Emmendingen Lahr damals so aus:

CDU : 35,9 Prozent

: 35,9 Prozent SPD : 17,9 Prozent

: 17,9 Prozent Grüne: 13,7 Prozent

AfD : 11,5 Prozent

: 11,5 Prozent FDP : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent Linke: 5,8 Prozent

Die CDU hatte im Vergleich zu 2013 fast zehn Prozentpunkte verloren, was aber immer noch für den ersten Platz reichte. Danach folgten die SPD, die Grünen, die AfD, die FDP und die Linkspartei. (sge)

