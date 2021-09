Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II gibt es hier. Dazu gehören unter anderem Witten, Hattingen, Sprockhövel und Herdecke.

Für die Bundestagswahl 2021 ist der Ennepe-Ruhr-Kreis in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Fünf der neun Orte des Landkreises befinden sich im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II. Insgesamt ist das Bundesgebiet bei der diesjährigen Bundestagswahl am 26. September in 299 Wahlkreise aufgeteilt, die jeweils in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben sollten. Aus diesem Grund werden wie im Fall des Ennepe-Ruhr-Kreises einige Landkreise sowie Städte und Gemeinden aufgeteilt oder innerhalb eines Wahlkreises zusammengefasst.

Wenn Sie wissen möchten, wie die Einwohner des Ennepe-Ruhr-Kreises bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt haben, dann werden Sie hier in unserem Datencenter fündig. Wir haben sowohl das Ergebnis der aktuellen Wahl als auch die Zahlen und Fakten der vergangenen Bundestagswahl, die 2017 stattfand.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II liegen am Abend des 26. September vor, nachdem die Wahlhelfer die Stimmen ausgezählt haben. Sobald die ersten Zahlen verfügbar sind, informiert Sie unser Datencenter darüber, wie die Ergebnisse im Wahlkreis 139 ausfallen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 139 mit Witten, Hattingen, Sprockhövel und Herdecke

Deutschland ist bei der Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise unterteilt. Jeder Wahlkreis soll in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben, weshalb Städte, Gemeinden und teils auch Landkreise zu Wahlkreisen zusammengefasst werden. Im Fall des Ennepe-Ruhr-Kreises wurden die Städte des Landkreises auf zwei Wahlkreise aufgeteilt. Welche Gemeinden im Wahlkreis 139 vertreten sind und wie viele Einwohner sie jeweils haben (Stand Dezember 2020), verrät Ihnen die folgende Übersicht:

Witten (95.876)

(95.876) Hattingen (54.278)

(54.278) Sprockhövel (24.702)

(24.702) Herdecke (22.653)

(22.653) Wetter ( Ruhr ) (27.269)

Die weiteren Gemeinden des Ennepe-Ruhr-Kreises sind im Wahlkreis Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I vertreten.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Ennepe-Ruhr-Kreis II der vergangenen Wahl

Direkt in den Bundestag zog 2017 per Direktmandat mit 36,7 Prozent der Stimmen Ralf Kapschack von der SPD ein. Die zweitmeisten Stimmen erhielt mit 32,9 Prozent Ralf Brauksiepe von der CDU. So verteilten sich die Erststimmen im Wahlkreis 139 insgesamt:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Ralf Kapschack SPD 42,3 Ralf Brauksiepe CDU 35,8 Janosch Dahmen Die Grünen 8,3 Helmut Kanand Die Linke 5,1 Christian Rombeck AFD 3 Roland Löpke PIRATEN 2,3 Rosemarie Steinhauer FDP 2

Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis 139 bei 77,1 Prozent. 137.632 der 178.506 Wahlberechtigten gaben 2017 ihre Stimme ab.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Ennepe-Ruhr-Kreis II in der Übersicht:

SPD : 29,9 Prozent

: 29,9 Prozent CDU : 27,3 Prozent

: 27,3 Prozent FDP : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent AfD : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent Grüne: 8,2 Prozent

Die Linke : 8,1 Prozent

: 8,1 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

