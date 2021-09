Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Zur Bundestagswahl 2021 bekommen Sie hier von uns die Ergebnisse für den Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II. Der umfasst die kreisfreien Städte Erfurt und Weimar sowie Grammetal aus dem Weimarer Land.

Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II: Sobald die Auszählung der Stimmen gestartet ist, liefern wir Ihnen in diesem Artikel die jeweils aktuellen Ergebnisse. Zum Wahlkreis zählen die kreisfreien Städte Erfurt und Weimar sowie eine Gemeinde aus dem Landkreis Weimarer Land. Während die Berichterstattung der TV-Sender eher großflächig angelegt ist, nehmen wir für Sie diesen speziellen Teil von Thüringen unter die Lupe.

Insgesamt ist das Bundesgebiet in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle ungefähr dieselbe Bevölkerungszahl umfassen müssen. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II finden Sie an erster Stelle das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. An zweiter Stelle liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie hier immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II: Welche Gebiete gehören zum Wahlkreis 193?

Der Wahlkreis umfasst...

... die kreisfreie Stadt Erfurt

... die kreisfreie Stadt Weimar

... vom Landkreis Weimarer Land die Gemeinde Grammetal

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Weimarer Land gehören zum Wahlkreis 191.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 221.922 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,8 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Das Ergebnis der Wahl für den Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II bei der Bundestagswahl 2017

Bei der vorigen Bundestagswahl hat unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II die Bewerberin Antje Tillmann von der CDU mit einem Stimmenanteil von 27,3 Prozent gewonnen. Auf Platz 2 landete Martina Renner von der Partei Die Linke mit 18,7 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Antje Tillmann CDU 27,3 Martina Renner DIE LINKE 18,7 Carsten Schneider SPD 18,2 Stephan Brandner AfD 17,5 Katrin Göring-Eckardt GRÜNE 7,1 Thomas L. Kemmerich FDP 6,0 Dirk Waldhauer Die Partei 2,2 Detlef-Michael Frahm Freie Wähler 1,1

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 25,4 Prozent

: 25,4 Prozent DIE LINKE: 19,4 Prozent

SPD : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent AfD : 18,2 Prozent

: 18,2 Prozent GRÜNE: 7,6 Prozent

FDP : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent FREIE WÄHLER: 1,0 Prozent

Die PARTEI: 2,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

Mehr Infos: