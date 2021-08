Wahlkreis Essen II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Essen II. Dazu gehören unter anderem die Bezirke Steele / Kray, Stadtmitte / Rillendorf und Zollverein.

Für die Bundestagswahl 2021 wird die Stadt Essen anhand ihrer Stadtbezirke in drei Wahlkreise aufgeteilt. Am 26. September wird insgesamt in 299 Wahlkreisen abgestimmt, die alle jeweils etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern aufweisen sollten. So soll gewährleistet werden, dass jeder Kandidat bzw. jede Kandidatin, die aus den jeweiligen Wahlkreisen per Direktmandat in den Bundestag gewählt werden, die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertritt. Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl 2021 an den Ergebnissen für des Wahlkreises Essen II interessiert sind, dann werden Sie hier fündig. Sobald die ersten Zahlen vorliegen, liefert unser Datencenter die Wahlergebnisse im Überblick. In diesem Artikel haben wir außerdem die Ergebnisse der vergangenen Wahl aus dem Jahr 2017 für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Essen II

In Essen und in ganz Deutschland werten Wahlhelfer am 26. September bis lange nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die Stimmzettel der Bundestagswahl 2021 aus. Unser Datencenter liefert Ihnen die aktuellen Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021, sobald die Stimmen am Wahlabend ausgezählt sind.

Gezählt werden sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen, die man als Wahlberechtigter bei der Bundestagswahl vergeben darf. Während mit der Erststimme direkt ein Kandidat oder eine Kandidatin, die im Wahlkreis Essen II antreten, in den Bundestag geschickt wird, gilt die Zweitstimme einer Partei. Die Partei, die mit der Zweitstimme gewählt wird, muss nicht die des Kandidaten sein, dem man seine Erststimme gegeben hat.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 in Essen: Wahlkreis 119 mit den Bezirken Zollverein, Altenessen und Frillendorf

Insgesamt hat Essen 582.415 Einwohner (Stand Dezember 2020). Für die Bundestagswahl wurde die Großstadt im Zentrum des Ruhrgebiets in drei Wahlkreise aufgeteilt: Mülheim - Essen I sowie Essen II und III. Die Einteilung Essens wurde anhand der Stadtbezirke vorgenommen. Ein Bezirk ist im Wahlkreis Mülheim - Essen I vertreten und die weiteren Stadtbezirke in den Wahlkreisen Essen II und III. Diese Bezirke bilden gemeinsam Wahlkreis 119:

Stadtbezirk I - Stadtmitte / Frillendorf (67.868) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand März 2021)

Stadtbezirk V - Altenessen / Karnap / Vogelheim (58.082)

Stadtbezirk VI - Zollverein (52.379)

Stadtbezirk VII - Steele / Kray (70.837)

Die übrigen Stadtteile sind im Wahlkreis Mülheim – Essen I sowie im Wahlkreis Essen III vertreten.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Essen II der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Essen II waren bei der vergangenen Bundestagswahl 163.326 Menschen wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben 110.369 Einwohner des Wahlkreises, was einer Wahlbeteiligung von 67,6 Prozent entspricht. Essen II zählt damit zu den Wahlkreisen mit der niedrigsten Wahlbeteiligung 2017.

Das Direktmandat im Wahlkreis Essen II erhielt Dirk Heidenblut von der SPD mit 37,3 Prozent der Stimmen. So verteilten sich die Erststimmen insgesamt:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Dirk Heidenblut SPD 37,3 Jutta Eckenbach CDU 26,6 Guido Thorsten Reil AfD 15,7 Daniel Kerekes DIE LINKE 7,9 Thomas Wilhelm Friedrich Spilker FDP 6,6 Gönül Eglence GRÜNE 5,4

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Essen II im Überblick:

SPD : 31,8 Prozent

: 31,8 Prozent CDU : 23,4 Prozent

: 23,4 Prozent AfD : 15,0 Prozent

: 15,0 Prozent FDP : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent Die Linke : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent Grüne: 6,2 Prozent

Sonstige: 5,2 Prozent

