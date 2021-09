Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode mit den Städten Bad Harzburg und Dassel.

Der Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode setzt sich aus Städten und Gemeinden der Landkreise Göttingen, Goslar und Northeim zusammen. Zur Bundestagswahl 2021 am 26. September können Sie hier nach der Auszählung sofort die Ergebnisse für den Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode in Niedersachsen nachlesen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode

Der Wahlkreis Goslar – Northeim – Osterode ist einer von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland. Jeder Wahlkreis hat grob etwa 240.000 Einwohner. Goslar – Northeim – Osterode hat die Wahlkreisnummer 52 und liegt in Niedersachsen. Die Wahlbeteiligung in dem Wahlkreis lag im vergangenen Jahr bei 74,4, was im Vergleich zur Wahl 2013 einer Steigerung von 2,7 Prozentpunkten entspricht.

Zur Bundestagswahl 20212 sehen Sie hier an dieser Stelle im Artikel alle Ergebnisse im Wahlkreis 52, Goslar – Northeim – Osterode. Die aktuellen Daten werden regelmäßig über das Datencenter eingespielt:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 52 Goslar – Northeim – Osterode mit Bad Harzburg und Dassel

Die Stadt Osterode am Harz hat insgesamt 21.392 Einwohner und Einwohnerinnen und gehört zum Landkreis Göttingen. Neben Osterode wählen auch Städte wie Bad Harzburg und Dassel im Wahlkreis 52. Hier finden Sie alle Städte und Gemeine auf einen Blick:

Vom Landkreis Göttingen

Bad Grund ( Harz )

) Stadt Osterode am Harz

Walkenried

das gemeindefreie Gebiet Harz

Samtgemeinde Hattorf am Harz

Elbingerode

Hattorf am Harz

Hörden am Harz

am Wulften am Harz

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Göttingen wählen im Wahlkreis Göttingen.

vom Landkreis Goslar

Stadt Bad Harzburg

Stadt Braunlage

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Stadt Goslar

das gemeindefreie Gebiet Harz

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Goslar wählen im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel.

vom Landkreis Northeim

Stadt Bad Gandersheim

Stadt Dassel

Stadt Einbeck

Stadt Hardegsen

Kalefeld

Katlenburg-Lindau

Stadt Moringen

Flecken Nörten-Hardenberg

Stadt Northeim

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Goslar wählen im Wahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Goslar – Northeim – Osterode der vergangenen Wahl

Roy Kühne von der CDU konnte sich mit 39,8 Prozent der Stimmen die meisten Zweitstimmenanteile im Wahlkreis 52 sichern. Marcus Seidel von der SPD erhielt 34,8 Prozent der Stimmen.

Bei den Zweitstimmen kam ein interessantes Ergebnis zustande: Die CDU und die SPD hatten dasselbe Ergebnis bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 erhalten. Hier sehen Sie den Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 52 (2017) Zweitstimmen Niedersachsen (2017) CDU 32,1 Prozent 34,9 Prozent SPD 32,1 Prozent 27,4 Prozent FDP 9,2 Prozent 9,3 Prozent Grüne 6,6 Prozent 8,7 Prozent Die Linke 7,4 Prozent 7,0 Prozent AfD 10,1 Prozent 9,1 Prozent Sonstige 3,6 Prozent 3,6 Prozent

